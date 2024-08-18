Двое россиян пострадали в ДТП с автобусом в РБ

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Двоих россиян в результате ДТП с автобусом в РБ госпитализировали, пишет РИА Новости, ссылаясь на советника российского посольства в Минске Алексея Маскалева.
«Сегодня около шести утра на автодороге М1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения «Москва-Брест», который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина», — прокомментировал представитель дипмиссии.Предварительно известно, что водитель автобуса, не справившись с управлением, съехал в кювет, наехав на деревья рядом с дорогой. Всего госпитализировано три человека. В салоне было 46 человек и двое водителей.
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