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Двое россиян пострадали в ДТП с автобусом в РБ

18 августа 2024, 14:16
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Двоих россиян в результате ДТП с автобусом в РБ госпитализировали, пишет РИА Новости, ссылаясь на советника российского посольства в Минске Алексея Маскалева.


«Сегодня около шести утра на автодороге М1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения «Москва-Брест», который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина», — прокомментировал представитель дипмиссии.

Предварительно известно, что водитель автобуса, не справившись с управлением, съехал в кювет, наехав на деревья рядом с дорогой. Всего госпитализировано три человека. В салоне было 46 человек и двое водителей.

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#авария
#автобусы
#новости
Мигрант надругался над школьницей в столичном аквапарке и был задержан
SHOT: в Москве задержали мигранта за надругательство над школьницей в аквапарке
18 августа 2024, 14:25

Фото: iStock/YouraPechkin

В Москве задержали 23-летнего мигранта, который надругался над 15-летней школьницей в аквапарке «Мореон». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Мужчину поймали в тот же день и на том же месте, когда девочка решилась рассказать все родителям, указано в материале.
По данным издания, девочка пожаловалась, что незнакомец делал с ней ужасные вещи. После задержания выяснилось, что мигрант официально не трудоустроен и живет в московском Ясенево без регистрации, говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбудили по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, максимальный срок по которой — 3 года колонии.

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#вещи
#уголовное дело
#девочка
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«Дом раскачивался»: Жители Камчатки описали момент землетрясения
18 августа 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Petrovich9

В воскресенье, 18 августа, около семя часов утра у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой семь баллов по шкале Рихтера. Жители полуострова описали явление словами «дом раскачивался».
Эпицентр землетрясения находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана на глубине шести километров, напоминает РЕН ТВ. Однако оно было весьма ощутимым и в самом городе. Сильные подземные толчки, а за ними звуки бьющейся посуды разбудили многих горожан. Многие выбежали на улицу в чём были.

От подземных толчков шатались стены домов, завыли автомобильные сигнализации и даже проснулся вулкан. В магазинах с полок попадали товары, досталось бытовой технике и электронике. Полы продуктовых супермаркетов оказались усыпаны осколками разбитых банок и бутылок. Люди рассказывали, что в жилых домах хлопали дверцы шкафов, ходуном ходили кровати.

Пострадали и некоторые здания. Кое-где появились трещины, осыпался кафель со стен. Ущерб, нанесённый стихией, ещё будет подсчитан. Городская администрация обследует дома на предмет повреждений, особое внимание уделяя школам, детским садам и объектам здравоохранения.

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#камчатка
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Умер озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров
Скончался актер дубляжа Борис Быстров
18 августа 2024, 13:25

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В возрасте 80-ти лет скончался народный артист РФ, актер театра и кино, мастер дубляжа Борис Быстров. Об том сообщила его супруга Ирина Савина.
Борис Быстров начал завоёвывать большие экраны в 21 год. Он исполнил роль в известном советском фильме «Волшебная лампа Аладдина». После ошеломительного успеха в роли Аладдина он продолжил сниматься в кино. Среди его известных проектов такие произведения, как «Приключения жёлтого чемоданчика», «Удар! Ещё удар!» и «ТАСС уполномочен заявить…».

Артист также известен по озвучке Гомера Симпсона в «Симпсонах», многих героев «Футурамы», Императора Палпатина в «Звездных войнах», Альфреда в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, Магнето в «Людях Икс» и других персонажей популярных фильмов и сериалов.

До этого стало известно, что умер знаменитый французский актер Ален Делон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Москвич отдал «магу» почти два миллиона рублей ради возвращения любимой
18 августа 2024, 13:10

Фото: istockphoto/LesDaMore

Житель столичного района Перово решил прибегнуть к услугам магической силы ради того, чтобы вернуть девушку, с которой недавно расстался. Однако «приворот», который обошёлся 35-летнему страдальцу в 1,7 миллиона рублей, почему-то не сработал.
О своём желании вернуть любимую мужчина написал на сайте магических услуг в интернете, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». С ним связался «потомственный маг и кудесник», который, выслушав историю, заявил, что дело плёвое для подвластных ему волшебных сил, однако ритуалы влетят в копеечку.

Влюблённый мужчина был готов на любые расходы ради возвращения любимой. Начали с небольших сумм, но, поскольку девушка не возвращалась, в ход пошли более сложные ритуалы. Цена за сеанс магии доходила до 40 тысяч рублей. Москвич рассказал, что ни один из ритуалов не был доведён до конца, так возникали магические препятствия, которые следовало устранять за отдельную плату. За месяц мужчина перевёл магу 1,7 миллиона рублей.

Когда девушка так и не вернулась, а маг самым волшебным образом испарился, мужчина подумал, что имел бы больше шансов на успех, если бы переводил деньги ей, а не мастеру ритуалов. После этого обманутый житель столицы написал заявление в полицию. Проводится проверка.

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Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти
Дети Алена Делона рассказали, что он умер в своём доме в окружении семьи
18 августа 2024, 13:01

Фото: РИА Новости / Ваган Степанян

Дети Алена Делона сообщили, что актер мирно ушел из жизни в своем доме. Слова близких передают журналисты агентства AFP в соцсети X.
В заявлении сказано, что его дети, Ален-Фабьен, Анушка и Энтони, глубоко опечалены смертью своего отца, который мирно ушел из жизни в окружении своей семьи в доме во французской коммуне Души.

О смерти актера стало известно в воскресенье, 18 августа. Делон умер в возрасте 88 лет. У актера были диагностированы диффузная лимфома и болезнь Альцгеймера, которые спровоцировали инсульт.

О жизни самого красивого актера в истории кино ХХ века и причинах желания скорее уйти в мир иной читайте в материале «Радио 1».

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#дети
#кино
#инсульт
#соцсети
#актёр
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#журналисты
#болезнь
#семьи
#мир
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Пропавшего пенсионера-курянина после издевательств ВСУ нашли живым
Mash: Пенсионер-курянин Гусаров после издевательств ВСУ найден живым
18 августа 2024, 12:06

Фото: istockphoto/N-sky

Пенсионер Александр Гусаров, над которым издевались боевики ВСУ, найден живым, сообщает Mash, со ссылкой на его внучку. Уточняется, что пожилого мужчину видели соседи в населенном пункте Гоголевка.
«Он в порядке, чувствует себя хорошо. Сама девушка с ним пока не связывалась, так как у пенсионера нет телефона», — уточнили журналисты.

Ранее стало известно, что 74-летний Александр Гусаров искал безопасное место, но на его пути повстречались укронацисты, начавшие оскорблять старика. В издевательской публикации в сети говорилось, что пенсионера убили.

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От секс-символа XX века до эвтаназии: Как жил Ален Делон и почему так хотел умереть
Мечтавший об эвтаназии 88-летний Ален Делон скончался: биография, личная жизнь
18 августа 2024, 11:31

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

18 августа стало известно, что на 89-м году жизни скончался Ален Делон. Последние годы он много говорил о желании смерти и даже планировал эвтаназию. В материале «Радио 1» расскажем о жизни самого красивого актера в истории кино ХХ века и почему он так хотел уйти в мир иной.

Детство и юность Алена

Ален Фабьен Морис Марсель Делон появился на свет 8 ноября 1935 года в городе Со, ныне в От-де-Сен, в состоятельной буржуазной семье. Его отец, Фабьен Делон, корсиканец, владел кинотеатром и утверждал, что является дальним родственником Наполеона. Мать Алена, Эдит Арнольд, мечтала о карьере актрисы и именно она, как позже признавался Ален, привила ему любовь к кино. При этом она все же предпочла более приземленную карьеру: сначала выучилась на фармацевта, а потом пошла продавать билеты в семейный кинотеатр. Счастливая жизнь семьи разрушилась, когда Алену исполнилось три года, и вскоре мать вышла замуж за мясника Поля Булона, став продавцом в его магазине.
Фото: istock / davit85

Ален воспитывался на попечении нянь, которые отмечали его сложный характер. В школе его считали непослушным учеником, он не раз вызывал гнев учителей. После нескольких попыток отправить его в интернат, Ален сбежал, но в конечном итоге оказался в мясной лавке отчима. В 16 лет он работал на кухне, но мечтал о свободе. Когда отчим предложил ему отправиться на военную службу, юноша согласился и уехал в Индокитай. Два года службы стали для него тяжелым испытанием, и, вернувшись в Париж, он начал искать свое место в жизни. После неудачной попытки стать актером, его карьера изменилась благодаря Каннскому фестивалю, который открыл ему двери в мир кино.

Сдержанная манера

Карьера Алена Делона стремительно развивалась: всего за пять лет он стал всемирно известной звездой. У Делона не было актерского образования, и он обучался мастерству прямо на съемочной площадке. Режиссер Ив Аллегре подробно разбирал с ним каждый кадр и мизансцену, объясняя, как вести себя, как смотреть и говорить. Ален внимательно слушал, но прогресс был медленным. В какой-то момент Аллегре предложил ему забыть об «игре» и просто быть самим собой, говорить естественно и двигаться так, как в жизни. Эти слова стали для Делона настоящим откровением, и его актерская манера начала формироваться — сдержанная и немного холодная, что и принесло ему популярность.

Значимая слава пришла после выхода картины «На ярком солнце», основанной на романе Патриции Хайсмит. Режиссер Рене Клеман выбрал Делона для роли очаровательного злодея, что стало поворотным моментом в его карьере. Затем Делон перебрался в Италию, работал с известными режиссерами, что подтвердило его статус в киноиндустрии. Вернувшись во Францию, Делон стал символом сдержанного и сложного персонажа, предпочитая роли с глубокими внутренними противоречиями.

Секс-символ XX века

Хотя в кино Ален Делон избегал роли любовника, в реальной жизни он стал ее олицетворением. Личная жизнь актёра всегда привлекала внимание СМИ. Он состоял в браке дважды: его первой избранницей была актриса Натали Бартелеми, с которой у него родился сын Энтони Делон. Второй раз он женился на модели и актрисе Розали Ван Бремен, от которой родилось двое детей — Анук и Ален-Фабьен.

Наибольшую известность получила его любовь к актрисе Роми Шнайдер, с которой он познакомился во время съемок фильма «Кристина» в 1958 году. Их бурный роман на долгое время стал предметом обсуждения, но отношения вскоре закончились.

Делон всегда был харизматичен и привлекателен. Его многочисленные любовные увлечения и сложные связи с женщинами создали имидж «французского мачо», который стал его отличительной чертой как в кино, так и в личной жизни. Этот образ оказал насколько большое влияние, что даже после разрыва с Роми Шнайдер их продолжали ассоциировать друг с другом.

Он искренне любил женщин, и они отвечали ему взаимностью.

«Сейчас не принято желать мужчинам любви к женщине, но испытывать настоящие чувства – это крайне важно. Ничто не имеет большего значения!» – признавался он в интервью на закате своей карьеры.
Фото: РИА Новости

«Я хочу умереть. Жизнь окончена»

В 2017 году он ушел из мира кино, а спустя два года у актера случился инсульт. Врачи провели операцию, после чего на протяжении трех недель боролись за его жизнь. Состояние Делона улучшилось, и вскоре после прохождения реабилитации он начал восстанавливаться. Однако болезнь, которая его настигла, оставила следы — здоровье значительно ухудшилось.

Он начал страдать нарушениями нервной деятельности, а через два года у него обнаружили прогрессирующую лимфому.

На фоне своих болезней актер начал открыто говорить о смерти в различных интервью: «Я хочу умереть. Жизнь окончена», «Я ненавижу время, в котором мы живем, меня от него тошнит». Делон отметил, что не желает доживать до старости и становиться обузой для своих близких.

Совсем скоро он потерял интерес к жизни, стал вести закрытый образ жизни и начал распродавать свое имущество: коллекции часов, оружия, произведений известных художников, собранных им на протяжении шести десятилетий, а также всю недвижимость за исключением поместья.

Желание расстаться с жизнью усилилось после ухода его экс-супруги Натали Делон и друга Жана-Поля Бельмондо. После похорон последнего актер заявил журналистам, что было бы неплохо, если бы они ушли из жизни в один день.

Эвтаназия

После потери близких Делон начал публично говорить о том, что хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии. Эта процедура запрещена во Франции, на родине актера, но разрешена в Швейцарии, гражданином которой он является.

Сначала актер попросил своего сына Энтони помочь ему с процедурой, но тот отказался. Тогда было решено, что его дочь Анушка, проживающая в Швейцарии, поможет ему спокойно уйти из жизни. Однако процесс так и не был запущен, даже несмотря на то, что здоровье актера сильно пошатнулось.
Фото: istock / megaflopp

Последние годы жизни Ален Делона

В последние годы Ален Делон жил в одиночестве, окруженный своими собаками. Актер всегда проявлял любовь к животным и поддерживал пять приютов для бездомных собак и кошек за счет собственных средств.

Он не раз с сожалением подчеркивал, что настоящая любовь доступна только собакам.

«Вы действительно думаете, мои собаки понимают, кто я такой — Ален Делон? Им это совершенно не интересно. Они любят меня просто так, независимо от моего статуса или профессии. Это чистая, бескорыстная любовь, абсолютно искренняя!» — отмечал он.
В его имении есть некрополь, где похоронены несколько десятков кошек и собак, в разные годы живших в усадьбе актера.

После инсульта, перенесенного в 2019 году, Делон составил завещание, в котором выразил желание быть похороненным здесь, среди своих истинных друзей.

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Чиновник с ножом пытался душить жену во Владивостоке
SHOT: Чиновник с ножом пытался душить жену во Владивостоке
18 августа 2024, 11:13

Фото: istockphoto/blinow61

Чиновник из Владивостока пытался душить жену, а после напугал людей на пляже в Ливадии. Об этом сообщает SHOT. По данным журналистов, все произошло прошлой ночью. Со слов отдыхающих, они узнали в пьяном мужчине замруководителя административно-территориального управления Первомайского района Павла Н., когда он ходил с ножом в руке, говоря всем, что ищет свою супругу.
Свидетели добавили, что женщина сбежала и спряталась в автомобиле. Она заявила, что супруг избил ее и хотел душить. Местные вызвали полицейских. Как сообщили правоохранители, пьяный чиновник заявил, что его избили, а его супругу сейчас обследуют медики.

Ранее сообщалось, что в одном из регионов России произошла массовая драка несовершеннолетних.

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#владивосток
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#новости
#пляжи
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В Белгородской области пострадали два человека в результате обстрела ВСУ
Гладков: два мирных жителя ранены в селе Новая Таволжанка из-за обстрела ВСУ
18 августа 2024, 10:47

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Двое мирных жителей пострадали из-за обстрела со стороны боевиков ВСУ в населенном пункте Новая Таволжанка под Белгородом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Чиновник уточнил, что одну женщину госпитализировали, у нее осколочное ранение шеи, вторая от госпитализации отказалась, поскольку ей помогли на месте.

«Различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады», — добавил Гладков в Telegram-канале.

Данные о последствиях обстрела сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала мужчину в Луганской народной республике по подозрению в передаче информации Украине для ракетного удара со стороны ВСУ.

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