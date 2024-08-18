Двое россиян пострадали в ДТП с автобусом в РБ

18 августа стало известно, что на 89-м году жизни скончался Ален Делон. Последние годы он много говорил о желании смерти и даже планировал эвтаназию. В материале «Радио 1» расскажем о жизни самого красивого актера в истории кино ХХ века и почему он так хотел уйти в мир иной.