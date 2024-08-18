Пропавшего пенсионера-курянина после издевательств ВСУ нашли живым

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Пенсионер Александр Гусаров, над которым издевались боевики ВСУ, найден живым, сообщает Mash, со ссылкой на его внучку. Уточняется, что пожилого мужчину видели соседи в населенном пункте Гоголевка.
«Он в порядке, чувствует себя хорошо. Сама девушка с ним пока не связывалась, так как у пенсионера нет телефона», — уточнили журналисты.Ранее стало известно, что 74-летний Александр Гусаров искал безопасное место, но на его пути повстречались укронацисты, начавшие оскорблять старика. В издевательской публикации в сети говорилось, что пенсионера убили.
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