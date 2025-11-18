Двое россиян с топором и битой устроили драку из-за ссоры в школьном чате
В Белгороде конфликт в школьном чате между подростками привёл к серьёзной драке между взрослыми. Поводом послужило оскорбление, которое один ученик нанёс другому. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мать оскорблённого ребёнка через чат вызвала отца обидчика на разговор. На встречу вместо себя она направила своего знакомого. Двое мужчин договорились встретиться, чтобы выяснить отношения.
Каждый из участников прибыл на место с оружием. Один мужчина взял с собой топор, а другой — биту. Они не стали вступать в переговоры и сразу начали драку. В ходе столкновения один из мужчин нанёс другому тяжёлое ранение головы.
Врачи госпитализировали пострадавшего и оказали ему медицинскую помощь. Прибывшие на вызов полицейские задержали второго участника инцидента. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
