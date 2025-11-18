Двое россиян с топором и битой устроили драку из-за ссоры в школьном чате

18 ноября 2025, 12:38

В Белгороде конфликт родителей из-за школьного чата перерос в драку с оружием

Фото: Istock/oatawa

В Белгороде конфликт в школьном чате между подростками привёл к серьёзной драке между взрослыми. Поводом послужило оскорбление, которое один ученик нанёс другому. Об этом сообщает РЕН ТВ.