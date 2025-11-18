Достижения.рф

«Жена — судья»: Разъярённый россиянин избил женщину и угрожал ребёнку-инвалиду

Во Владивостоке водитель напал на женщину с ребёнком-инвалидом возле школы
Фото: Istock/rai

Во Владивостоке водитель автомобиля Toyota Land Cruiser напал на женщину и ребёнка-инвалида около школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости VL.ru | Владивосток».



По словам пострадавшей, инцидент произошёл, когда она забирала сына из учебного заведения. Незнакомый мужчина сначала заблокировал её машину, а затем начал бить кулаком по кузову.

«Я вышла, он побежал ко мне, сел за руль моего авто, выжал тормоз и включил переднюю передачу. В машине находился ребёнок-инвалид. После чего вылез из машины и продолжил меня избивать, душил меня», — рассказала женщина.
На помощь жертве нападения поспешили другие родители, которые в этот момент забирали детей из школы. В ходе конфликта женщина предупредила, что вызовет полицию. На это мужчина заявил, что его жена работает судьей, и это защитит его от ответственности.

Пострадавшая уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением.
Ольга Щелокова

