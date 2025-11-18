«Жена — судья»: Разъярённый россиянин избил женщину и угрожал ребёнку-инвалиду
Во Владивостоке водитель напал на женщину с ребёнком-инвалидом возле школы
Во Владивостоке водитель автомобиля Toyota Land Cruiser напал на женщину и ребёнка-инвалида около школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости VL.ru | Владивосток».
По словам пострадавшей, инцидент произошёл, когда она забирала сына из учебного заведения. Незнакомый мужчина сначала заблокировал её машину, а затем начал бить кулаком по кузову.
«Я вышла, он побежал ко мне, сел за руль моего авто, выжал тормоз и включил переднюю передачу. В машине находился ребёнок-инвалид. После чего вылез из машины и продолжил меня избивать, душил меня», — рассказала женщина.На помощь жертве нападения поспешили другие родители, которые в этот момент забирали детей из школы. В ходе конфликта женщина предупредила, что вызовет полицию. На это мужчина заявил, что его жена работает судьей, и это защитит его от ответственности.
Пострадавшая уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением.