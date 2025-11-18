В Подмосковье переход в неположенном месте привёл к гибели пешехода
В подмосковном Одинцове на Можайском шоссе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
Авария случилась утром 18 ноября. 20-летний водитель автомобиля Nissan сбил пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате наезда пешеход получил травмы, которые привели к его гибели.
Сообщается, что иномарка получила серьёзные повреждения: у машины смят кузов, разбиты капот, бампер и лобовое стекло. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту инцидента. На текущий момент они задержали молодого человека, который управлял автомобилем. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о ЧП в Бурятии, где школьник сел за руль и утопил автомобиль на дне Байкала.
