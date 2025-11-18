Двух москвичей задержали за проход по служебному тоннелю метрополитена
В Москве задержали двух молодых людей после того, как они прошли по служебному тоннелю метрополитена. Подробности сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл на станции «Белорусская». В момент прибытия состава двое мужчин один за другим вышли из тоннеля на платформу. Затем они перепрыгнули через ограждения и зашли в вагон поезда.
Правоохранительные органы задержали обоих нарушителей. Установлено, что они проживают в Москве. Предварительное расследование показало, что задержанные систематически проходили на территорию Московского метрополитена без оплаты проезда.
В отношении москвичей составили протоколы по двум статьям: о нарушении пропускного режима охраняемого объекта и о несоблюдении правил пользования метрополитеном. Суд рассмотрел материалы дела и приговорил обоих мужчин к административному аресту. Срок наказания составил восемь суток.
