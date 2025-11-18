Двух москвичей задержали за проход по служебному тоннелю метрополитена

18 ноября 2025, 11:44

Выход из тоннеля метро на станции «Белорусская» обернулся для москвичей арестом

Фото: Istock/Andrey Orekhov

В Москве задержали двух молодых людей после того, как они прошли по служебному тоннелю метрополитена. Подробности сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.