Огромный кит-белуха атаковал сотрудников аквариума на глазах посетителей
В Китае кит-белуха неожиданно напал на двух дайверов во время показательного выступления. Об этом сообщает Daily Mirror, опубликовав соответствующее видео.
Инцидент произошел 14 августа в аквариуме Haichang Polar Ocean Park в городе Чэнду провинции Сычуань. Морское животное сначала набросилось на женщину-дайвера и попыталось поймать ее за ноги, затем переключилось на второго сотрудника с камерой. Млекопитающее схватило его за ласты и предприняло несколько попыток укусить, но вскоре уплыло.
Оба работника не получили серьезных травм. В это время посетители наблюдали за происходящим через стекло и реагировали громкими возгласами.
