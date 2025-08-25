Огромный кит-белуха атаковал сотрудников аквариума на глазах посетителей

25 августа 2025, 09:13

В Китае белуха напала на сотрудников аквариума на глазах посетителей

Фото: iStock/alazor

В Китае кит-белуха неожиданно напал на двух дайверов во время показательного выступления. Об этом сообщает Daily Mirror, опубликовав соответствующее видео.