В российском лесу нашли человеческие останки

25 августа 2025, 09:42

В Ленинградской области были обнаружены останки человека

Фото: iStock/tuulimaa

В Ленинградской области, в лесном массиве Бокситогорского района, были обнаружены останки человека. Находка была сделана 24 августа в пяти километрах от деревни Большой Двор, в сторону деревни Великий Двор.