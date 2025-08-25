Достижения.рф

В российском лесу нашли человеческие останки

В Ленинградской области были обнаружены останки человека
Фото: iStock/tuulimaa

В Ленинградской области, в лесном массиве Бокситогорского района, были обнаружены останки человека. Находка была сделана 24 августа в пяти километрах от деревни Большой Двор, в сторону деревни Великий Двор.



По данным АН «Оперативное прикрытие», следователи и эксперты собрали малочисленные кости, среди которых большая берцовая и лучевая кости, а также шесть ребер и кости таза. Остальные останки, вероятно, были растащены дикими животными.

Останки направлены в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Правоохранительные органы начали проверку данных о пропавших без вести в Бокситогорском районе, чтобы установить личность неизвестного человека и выяснить причины его смерти. Ведется активное расследование.

Дарья Осипова

