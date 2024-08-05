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Двое школьников подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе

05 августа 2024, 12:24
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

Подростки из Невинномысска подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.


Отмечается, что за пять дней было обнаружено четыре повреждения станций в нескольких районах города. По данным следствия, поджоги совершали 15-летние школьники (восьмиклассник и девятиклассница). Они приехали из Невинномысска для совершения незаконных действий, дестабилизирующих деятельность органов власти.

Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. 2 августа в отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье об организации и совершении террористического акта. По этой статье им грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.

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#ставропольский край
#подростки
#поджог
#уголовное дело
#теракт
Уголовное дело возбудили против врио начальника СИЗО Ростова после захвата заложников
СК возбудил дело на врио начальника СИЗО Ростова после захвата заложников
05 августа 2024, 12:02

Фото: iStock/OlFedv

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врио начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Романа Заболотнева, которого уволили из-за захвата заложников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Заболотнев взял больничный сразу же после нападения заключённых на сотрудников изолятора. Вернувшись 2 августа, он не смог продолжить работу, поскольку его попросили сдать удостоверение сотрудника ФСИН и объявили об увольнении без права на восстановление. После этого в отношении экс-сотрудника СИЗО возбудили уголовное дело о халатности.

По этой же статье могут быть привлечены к уголовной ответственности и другие сотрудники изолятора, в том числе те, кто допустил побег заключённых из камер и организовал нелегальную торговлю на территории СИЗО. В результате этих действий террористы смогли приобрести телефоны, часы и ножи для совершения нападения.

Подчеркнём, что Заболотнева назначили временно исполняющим обязанности начальника СИЗО в апреле этого года.

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#уголовное дело
#следственный комитет
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Фельдшер и водитель скорой помощи заживо сгорели в ДТП в Красноярском крае
Два сотрудника скорой погибли в ДТП в Красноярском крае
05 августа 2024, 11:48

Фото: iStock/Iulianna Est

В Красноярском крае в ДТП погибли водитель и фельдшер скорой помощи. Об этом сообщает профсоюз медработников «Действие».
Отмечается, что бригада направлялась по вызову к пациенту. Однако в один момент легковой автомобиль, следовавший по встречной полосе, вероятно, не справился с управлением и врезался в скорую. В результате, машина врачей загорелась. Водитель Пётр Макаров и активистка профсоюза «Действие» фельдшер Лариса Савельева погибли на месте.

Данные ГАИ гласят, что авария произошла в ночь на 5 августа на трассе Р-255 «Сибирь». За рулём легковушки находился 20-летний молодой человек без водительских прав, который также погиб в аварии. Его 18-летний пассажир получил травмы.

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Тюменца обязали вернуть 600 000 за контракт с МО из-за лечения в психдиспансере
05 августа 2024, 11:42

Фото: iStock/Zolnierek

Жителя Тюменской области обязали вернуть 600 000 рублей, выплаченных ему за контракт с Минобороны для отправки в зону СВО. Об этом сообщает региональная объединенная пресс-служба судов. Оказалось, что мужчина не мог отправиться на фронт из-за принудительного лечения в психдиспансере.
По данным пресс-службы, когда выяснилось, что тюменец проходит лечение в психоневрологическом диспансере, его контракт признали недействительным и попросили вернуть 600 тысяч «подъемных», в которые входит единовременная выплата участникам СВО и выплата на приобретение вещевого имущества. Мужчина отдал ведомству лишь 2 тысячи рублей, а куда пропала остальная часть — не сообщается.

Сорокинский районный суд встал на сторону министерства и обязал ответчика вернуть ведомству оставшиеся 598 тысяч рублей.

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#суд
#лечение
#мужчина
#контракт
#сво
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Опубликованы кадры задержания американского шпиона Уилана в Москве в 2018 году
05 августа 2024, 11:39

Фото: iStock/Thomasaf

В сети появились кадры задержания американского шпиона Пола Уилана в Москве в 2018 году. Видео публикует RT.
Издание напомнило, что Уилана задержали 28 декабря 2018 года в момент получения флешки от его российского источника в номере гостиницы «Метрополь». На электронном носителе была секретная информация о сотрудниках ФСБ.

При этом западные СМИ заявляли, что Уиллан не виновен, а осудили в России его несправедливо. Однако на кадрах RT продемонстрировано одно из доказательств его вины.

1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, в числе которых были журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан.

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Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Соболевский объявлен в розыск
05 августа 2024, 11:14

Фото: istock / Dzurag

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. Соответствующая запись появилась 5 августа в базе МВД РФ.
Соболевский объявлен в розыск по уголовной статье. Статья, по которой его обвиняют, не указана.

В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила РФ в нарушениях антидопинговых правил. Агентство лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. После этого ее глава Григорий Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года сообщалось, что он уехал в Соединённые Штаты вслед за своим заместителем Тимофеем Соболевским.

Помимо этого, МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова*. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
#мвд
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#комиссия
#рф
#запись
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В Подмосковье операторы ЗРК попали в больницу и обвинили офицера в избиениях
Под Москвой операторы ЗРК С-400 попали в больницу и обвинили офицера в избиении
05 августа 2024, 10:52

Фото: iStock/sudok1

В Подмосковье госпитализировали двоих операторов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что военные обвинили офицера в избиение.

Инцидент произошёл в одной из воинских частей в Одинцовском районе области. По словам операторов ЗРК, подполковник Жильцов заставлял стоять их на полусогнутых ногах, после чего бил железной палкой по голове.

После осмотра пострадавших врачи диагностировали у них ушибы мягких тканей. У одного также обнаружили закрытую черепно-мозговую травму.

Военное подразделение Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении подполковника.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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#избиение
#следственный комитет
#уголовное дело
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ФСБ задержала двух религиозных вербовщиков, готовивших террористов для Сирии
05 августа 2024, 10:37

Фото: istockphoto/irene_rebrova

ФСБ задержала в Тюмени двух религиозных деятелей, которые завербовали 19 человек и отправили их в Сирию для террористической деятельности. Об этом сообщил центр общественных связей ведомства. Канал вербовки пресекли вместе с СК РФ и МВД России.
«На территории Тюменской области пресечена деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации», — указано в заявлении.
По информации ФСБ, двое религиозных деятелей являются гражданами России, они по заданию эмиссаров из числа террористов завербовали в Тюмени 19 местных жителей, которые затем отправились в Сирию «для участия в террористической деятельности». Вместе с тем, задержанные организовали канал финансирования международной террористической организации, а также распространяли идеологию терроризма в интернете в ущерб безопасности России.

Уголовные дела возбудили по статье 205.1 УК: Содействие террористической деятельности и статье 205.2 УК: Пропаганда терроризма. Расследованием занимается СК РФ.

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#ук
#ск рф
#терроризм
#террористы
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МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова*
05 августа 2024, 10:20

Фото: iStock/???? ??????

МВД России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога, публициста и общественного деятеля Федора Крашенинникова*. Соответствующая информация появилась в базе ведомства. Статья, по которой его разыскивают, не уточняется.
«Федор Геннадьевич Крашенинников, 16.7.1976. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД РФ.
Ранее объявили в розыск журналистку Светлану Прокопьеву*, внесенную в реестр иноагентов и признанную виновной в оправдании терроризма. В феврале 2019 года в отношении нее возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению терактов и публичном оправдании терроризма. В 2020 суд назначил Прокопьевой штраф в полмиллиона рублей. В сентябре прошлого года ее оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских войск. Сейчас она проживает за границей.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
#мвд
#уголовное розыск
#ук
#рф
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В Петербурге 7-летняя школьница упала с 3 этажа, снимая фото ночного города
05 августа 2024, 10:00

Фото: istockphoto/brizmaker

В Санкт-Петербурге в реанимацию увезли 7-летнюю школьницу, которая упала с третьего этажа, пытаясь сделать для подруги фотографию ночного города. Об этом со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» пишет «Фонтанка». Уточняется, что сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.
По данным издания, все произошло накануне вечером, 4 августа, в микрорайоне Ржевка, когда школьница хотела показать подруге вид на Красногвардейский район, залезла на подоконник и, не удержавшись, упала вниз.

Отмечается, что у девочки диагностировали закрытую травму черепа, ушиб мозга и отправили ее в реанимацию.

Как указано в сообщении, школьница воспитывается в полной благополучной семье и в поле зрения правоохранителей до этого не попадала.

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#школьница
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#санкт-петербург
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