Двое школьников подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе

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Подростки из Невинномысска подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что за пять дней было обнаружено четыре повреждения станций в нескольких районах города. По данным следствия, поджоги совершали 15-летние школьники (восьмиклассник и девятиклассница). Они приехали из Невинномысска для совершения незаконных действий, дестабилизирующих деятельность органов власти.
Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. 2 августа в отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье об организации и совершении террористического акта. По этой статье им грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.
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Анастасия Чинкова