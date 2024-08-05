Уголовное дело возбудили против врио начальника СИЗО Ростова после захвата заложников

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врио начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Романа Заболотнева, которого уволили из-за захвата заложников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Заболотнев взял больничный сразу же после нападения заключённых на сотрудников изолятора. Вернувшись 2 августа, он не смог продолжить работу, поскольку его попросили сдать удостоверение сотрудника ФСИН и объявили об увольнении без права на восстановление. После этого в отношении экс-сотрудника СИЗО возбудили уголовное дело о халатности.
По этой же статье могут быть привлечены к уголовной ответственности и другие сотрудники изолятора, в том числе те, кто допустил побег заключённых из камер и организовал нелегальную торговлю на территории СИЗО. В результате этих действий террористы смогли приобрести телефоны, часы и ножи для совершения нападения.
Подчеркнём, что Заболотнева назначили временно исполняющим обязанности начальника СИЗО в апреле этого года.
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По этой же статье могут быть привлечены к уголовной ответственности и другие сотрудники изолятора, в том числе те, кто допустил побег заключённых из камер и организовал нелегальную торговлю на территории СИЗО. В результате этих действий террористы смогли приобрести телефоны, часы и ножи для совершения нападения.
Подчеркнём, что Заболотнева назначили временно исполняющим обязанности начальника СИЗО в апреле этого года.
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Анастасия Чинкова