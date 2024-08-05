В Подмосковье операторы ЗРК попали в больницу и обвинили офицера в избиениях

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В Подмосковье госпитализировали двоих операторов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что военные обвинили офицера в избиение.
Инцидент произошёл в одной из воинских частей в Одинцовском районе области. По словам операторов ЗРК, подполковник Жильцов заставлял стоять их на полусогнутых ногах, после чего бил железной палкой по голове.
После осмотра пострадавших врачи диагностировали у них ушибы мягких тканей. У одного также обнаружили закрытую черепно-мозговую травму.
Военное подразделение Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении подполковника.
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Инцидент произошёл в одной из воинских частей в Одинцовском районе области. По словам операторов ЗРК, подполковник Жильцов заставлял стоять их на полусогнутых ногах, после чего бил железной палкой по голове.
После осмотра пострадавших врачи диагностировали у них ушибы мягких тканей. У одного также обнаружили закрытую черепно-мозговую травму.
Военное подразделение Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении подполковника.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Анастасия Чинкова