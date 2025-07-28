Установщики интернета подвергли клиентку многочасовому изнасилованию, после чего убили
В Перу девушка вызвала техников для установки интернета, которые подвергли её многочасовому изнасилованию, после чего убили. Об этом пишет издание Sudamerika.
Мария Торрес решила провести в квартиру Wi-Fi, для чего попросила у местного провайдера выслать ей специалистов. Приехали двое мужчин: Жан Карлос и Рубен Дарио.
Однако вместо положенных 30 минут они провели в квартире девушки 10 часов. Всё это время они подвергали Марию изнасилованию. Когда мужчины закончили, они собрались уехать, однако девушка нашла в себе силы и побежала за ними, крича о помощи. Ей никто не помог, поэтому она бросилась на капот фургона насильников, не давая им уехать. Тогда они просто скинули её и переехали насмерть.
В настоящее время мужчины арестованы. Они не смогли объяснить, почему пошли на такое преступление.
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