Установщики интернета подвергли клиентку многочасовому изнасилованию, после чего убили

28 июля 2025, 12:20

В Перу установщики интернета изнасиловали и убили клиентку

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Перу девушка вызвала техников для установки интернета, которые подвергли её многочасовому изнасилованию, после чего убили. Об этом пишет издание Sudamerika.