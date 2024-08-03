Двое сотрудников Банка России задержаны за махинации с ветхими купюрами

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Двоих сотрудников Центробанка России задержали за махинации с ветхими купюрами. Их подозревают в том, что они похищали деньги, которые должны были уничтожить. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сотрудники спецслужб задержали двоих инженеров одного из отделов Южного главного управления финансового регулятора. Согласно данным следствия, 36-летний Андрей Тишенский и 49-летний Сергей Процко, действуя в сговоре с другими лицами, похитили почти 2000 пятитысячных купюр (на сумму 9 770 000 рублей), которые на самом деле должны были ликвидировать с помощью специальной счётно-сортировальной машины со шредером.
Когда именно было совершено преступление — неизвестно. Пропажа денег была обнаружена в прошлом месяце. Уточняется, что сумма ущерба может быть гораздо больше. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова