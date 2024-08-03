В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности

От взрыва на гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии пострадали 22 человека, сообщает DPA, ссылаясь на местных правоохранителей. По информации журналистов, все случилось при пробном заезде перед гонкой ADAC Ruhr Cup, запланированной в субботу. У четырех человек тяжелые травмы, у остальных зафиксированы легкие повреждения.