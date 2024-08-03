В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности

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В Ульяновке любовник жестоко убил сожителя возлюбленной на почве ревности. Мужчина нанёс своей жертве 16 ножевых и оставил тело прямо на дороге. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно задержали подозреваемого — им оказался 33-летний местный житель. Согласно информации следствия, он не смог вытерпеть тот факт, что его возлюбленная проживает с другим мужчиной.
По словам очевидцев, в день трагедии сожитель встречал девушку с работы. В этот момент злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — незадолго до убийства у него скончалась мать. Увидев на улице свою любимую с другим, он совершил нападение на конкурента с ножом. От полученных ранений тот скончался на месте.
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Екатерина Коршунова