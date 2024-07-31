В Одинцове мужчина вытащил из оставленной на скамейке сумки 1,5 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в краже денег из сумки, оставленной на уличной скамейке в Одинцове, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина ночью проходил по улице Чистяковой и на лавочке рядом с одним из домов заметил спортивную сумку. Он залез в неё, увидел пакет с деньгами и забрал себе. В пакете было более полутора миллионов рублей», — говорится в сообщении.Подозреваемого удалось задержать благодаря записям камер видеонаблюдения. Им оказался 57-летний житель Чувашии. У него нашли, изъяли и вернули законному владельцу часть похищенных денег.
Хозяин сумки объяснил, что поставил на лавку сумку с вещами и деньгами и ненадолго отошёл. А вернувшись, заметил, что деньги пропали.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».
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