Двое туристов погибли при обрушении скалы в Каппадокии, ещё один пострадал
Двое туристов погибли при обрушении скалы в популярной турецкой Каппадокии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обильные дожди вызвали оползень. На место у городка Гёрем направили большое количество машин скорой помощи. Спасатели уже добрались до тел погибших, но продолжают искать остальных. Предварительно жертвами оказались японские граждане. Ещё одного человека госпитализировали с ранениями.
Отмечается, что эта локация является одной из главных достопримечательностей Каппадокии. На небольшой площади, в несколько уровней, высечены десятки помещений в мягком вулканическом туфе. Ветер, дожди и перепады температур постепенно разрушают их — потому скалы и могут обрушаться.
Читайте также: