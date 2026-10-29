Под Архангельском скорая вылетела с трассы и перевернулась, есть пострадавшие
В Архангельской области автомобиль скорой помощи УАЗ вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Об этом сообщает Агентство ГПС и ГЗ региона.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Вельск — Коноша. В салоне находились четыре человека. На место аварии немедленно выехали спасатели. Они помогли людям выбраться из перевернувшейся машины.
Отмечается, что в момент ДТП медицинская бригада следовала по вызову. В результате инцидента пострадали фельдшер и водитель, их госпитализировали. Одна из пострадавших — 20-летняя девушка — была без сознания. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим. Специалисты выясняют точные причины аварии.
До этого сообщалось об аварии в Челябинской области. Там автобус с 42 детьми попал в массовое ДТП.
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