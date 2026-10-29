Под Красноярском мальчик обжёг глаз химикатами во время домашнего эксперимента
В Енисейском районе Красноярского края 14-летний школьник получил химический ожог глаза во время домашних экспериментов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Подросток решил самостоятельно изготовить бомбочки для ванны. В процессе работы ему в глаз попал порошок, который обычно используют для прочистки труб.
Юноша почувствовал резкую боль и сообщил о случившемся взрослым. Они вызвали на место бригаду скорой помощи. Медики приехали оперативно и оказали пострадавшему необходимую помощь.
Врачи осмотрели глаз и диагностировали у подростка химический ожог. Сейчас школьник находится под наблюдением специалистов. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.
Читайте также: