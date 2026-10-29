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Под Красноярском мальчик обжёг глаз химикатами во время домашнего эксперимента

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Енисейском районе Красноярского края 14-летний школьник получил химический ожог глаза во время домашних экспериментов. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Подросток решил самостоятельно изготовить бомбочки для ванны. В процессе работы ему в глаз попал порошок, который обычно используют для прочистки труб.

Юноша почувствовал резкую боль и сообщил о случившемся взрослым. Они вызвали на место бригаду скорой помощи. Медики приехали оперативно и оказали пострадавшему необходимую помощь.

Врачи осмотрели глаз и диагностировали у подростка химический ожог. Сейчас школьник находится под наблюдением специалистов. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

Ольга Щелокова

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