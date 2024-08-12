Двое взрослых и подросток пропали без вести на лодке у берегов Сахалина

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Двое взрослых мужчин и подросток пропали без вести по пути с Шантарских островов на Сахалин. Об этом говорится в Telegram-канале сахалинского отделения поисково-спасательного отряда «Сова».
Уточняется, что путешественники отправились на Шантары 4 августа. 9 августа мужчины и подросток поплыли на лодке от мыса Перовского в Хабаровском крае до села Москальво на Сахалине, но на остров они так и не прибыли.
На сегодняшний день поиски пропавших проходят вдоль береговой линии, также используется беспилотный летательный аппарат. Сотрудники погранслужбы выразили готовность предоставить 2 катера, а МЧС области — вертолет Ми-8.
Отмечается, что среди пропавших — братья Сергей и Михаил Пичугины 49 и 46 лет, а также пятнадцатилетний сын одного из мужчин Иван.
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На сегодняшний день поиски пропавших проходят вдоль береговой линии, также используется беспилотный летательный аппарат. Сотрудники погранслужбы выразили готовность предоставить 2 катера, а МЧС области — вертолет Ми-8.
Отмечается, что среди пропавших — братья Сергей и Михаил Пичугины 49 и 46 лет, а также пятнадцатилетний сын одного из мужчин Иван.
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Екатерина Коршунова