В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами

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В кардиоцентре Сургута выявили вспышку острой кишечной инфекции. Об этом сообщил департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале.
Отмечается, что симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар. Как сообщает департамент, пострадавшие отравились продуктами питания.
В настоящее время специальная комиссия уточняет источник и возможных поставщиков некачественной продукции. Также осуществляется комплексная проверка работы пищеблока. Согласно предварительным данным, учреждение вернется к работе в штатном режиме в течение нескольких дней.
Ранее академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что всплеск отравлений и кишечных инфекций в августе связан плохой гигиеной потребления фруктов и овощей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время специальная комиссия уточняет источник и возможных поставщиков некачественной продукции. Также осуществляется комплексная проверка работы пищеблока. Согласно предварительным данным, учреждение вернется к работе в штатном режиме в течение нескольких дней.
Ранее академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что всплеск отравлений и кишечных инфекций в августе связан плохой гигиеной потребления фруктов и овощей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова