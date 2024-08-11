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В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами

У 94 пациентов сургутского кардиоцентра выявили острую кишечную инфекцию
11 августа 2024, 18:34
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

В кардиоцентре Сургута выявили вспышку острой кишечной инфекции. Об этом сообщил департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале.
Отмечается, что симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар. Как сообщает департамент, пострадавшие отравились продуктами питания.

В настоящее время специальная комиссия уточняет источник и возможных поставщиков некачественной продукции. Также осуществляется комплексная проверка работы пищеблока. Согласно предварительным данным, учреждение вернется к работе в штатном режиме в течение нескольких дней.



Ранее академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что всплеск отравлений и кишечных инфекций в августе связан плохой гигиеной потребления фруктов и овощей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом в Ленобласти
«Фонтанка»: в Ленобласти мальчик играл с братом и получил нож в спину
11 августа 2024, 17:13

Фото: iStock/zoka74

В Ленобласти десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом. Об этом информирует «Фонтанка».
Уточняется, что инцидент произошел на дачном участке в поселке Первомайский. Два брата играли с ножами и в какой-то момент одному из них в спину вонзилось это оружие.

Пострадавшего с колото-резаной раной госпитализировали. Медики оказали ребенку необходимую помощь. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно предварительным данным, нож в спину мальчика вонзил его брат. Правоохранительные органы занимаются установлением деталей и обстоятельств произошедшего.

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Родила в унитаз и бросила: психбольная мать из Орска до смерти забила трехмесячную дочь

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Родила в унитаз и бросила: психбольная мать из Орска до смерти забила трехмесячную дочь
11 августа 2024, 16:44

Фото: istockphoto/globalmoments

Молодая мать из Орска жестоко расправилась со своей трехмесячной дочерью. Оказалось, что девушка страдает психическим расстройством и уже после родов заявляла о намерении избавиться от дочери. Что известно о родительнице-изверге и какова судьба ее первого ребенка расскажет редакция «Радио 1».

Семья извергов из Орска


23-летняя Елена и ее супруг Игорь впервые стали родителями в 2022 году. Еще до появления потомства молодая семья стала предметом внимания правоохранительных органов. Между супругами часто происходили конфликты, которые доходили до рукоприкладства. Поножовщина и взаимные заявления друг на друга в полицию стали для этой семьи нормой.

Фото: istockphoto/FotoDuets

Свою первую дочь Елена родила в унитаз. Девушка почувствовала схватки и вместо того, чтобы сообщить об этом врачу, отправилась в туалет. Ребенок родился слабым и нуждался в особенном лечении, однако молодая мать сразу заявила, что не намерена заниматься дочерью.

Елена и Игорь морили дочь голодом и избивали. Вскоре девочку изъяли из семьи органы опеки. Позже они расскажут правоохранителям, что на девочке практически не было живого места, все тело было в ссадинах и кровоподтеках.
С детства 23-летняя Елена страдала психическим расстройством, а ее муж четыре года назад угодил в колонию за хранение наркотиков.


Убийство трёхмесячной дочери


Соседи семейства рассказывали, что девушка часта кричала на свою новорожденную дочь и могла побить ее за то, что та плакала. Так случилось и в день трагедии. Обезумевшая мать стала бить трехмесячную девочку за громкие крики.
Девочку спасти не удалось, прибывшие медики лишь констатировали смерть малышки.

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В отношении Елены возбуждено уголовное дело, выясняется, причастен ли к убийству отец ребенка. Из-за диагноза девушки отбывать наказание она будет в специализированной лечебнице.

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Лиса чуть не пострадала и-за самолета в Иркутске
Aviaincident: самолет едва не покалечил лису в Иркутске
11 августа 2024, 16:31

Фото: istockphoto/patrick8484

Самолет чуть не сбил лису в Иркутске на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает Telegram-канал Aviaincident. Уточняется, что все произошло в минувшую субботу, 10 августа с Airbus A320, следовавшем из Уфы. Лиса пробежала в районе правого двигателя.
Похожий случай произошел в Калининграде, где самолет не смог сесть из-за кошки, которая выбежала на ВПП. По команде диспетчера экипаж Embraer E190 пошел на второй круг 5 августа. Вторая попытка приземления была удачной, потому что кошка куда-то пошла по своим делам.

К слову, авиакомпания из Турции отказалась перевозить кошку по причине отсутствия у той документации на русском языке.

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Москвич лишился пальца во время вечеринки в баре

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#россия
#самолёты
#животные
#иркутская область
#новости
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Москвич лишился пальца во время вечеринки в баре
SHOT: в Москве мужчина лишился пальца на вечеринке из-за петарды
11 августа 2024, 15:34

Фото: iStock/Nenadpress

В Москве мужчина взорвал петарду во время вечеринки в пивном баре и лишился пальца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
42-летний Константин отдыхал с друзьями в баре в Староваганьковском переулке. Друзья мужчины дали ему взорвать петарду в честь дня рождения заведения, однако тот забыл, как это делать, и она сработала прямо в руке.

Многие посетители бара испугались и побежали к выходу. Как рассказал сам Константин, кончик его указательного пальца «на атомы расщепился». Врачи провели ему операцию, но палец сохранить не удалось.

Константин работает детским тренером по фитнесу.

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#человек
#мужчины
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Была пугливой и не разговаривала: пятилетняя девочка из Красноярска ушла из дома и была найдена в болоте
Пропавшая пятилетняя Алиса Агафонова из Красноярска найдена живой: подробности
11 августа 2024, 14:54

Фото: iStock/Nastco

9 августа 2024 года маленькая Алиса гостила у своей бабушки. Пенсионерка присматривала за внучкой весь день, однако в какой-то момент отвлеклась. С ужасом пожилая женщина обнаружила, что внучки во дворе нет. Девочку удалось найти лишь на следующий день. Что случилось с ребенком расскажет редакция «Радио 1».

Поиски Алисы Агафоновой


Найти девочку семейство сначала пыталось собственными силами, но безрезультатно. Вскоре к поискам Алисы подключились правоохранители и волонтеры. Оказалось, что пропавшая девочка очень пугливая, совсем не разговаривает, боится людей и громких звуков. Особенности Алисы осложняли ее поиски. Как правило, такие дети могут не подать звуков, даже если будут слышать, что их разыскивают.

Поиски также затрудняли густой туман и болотистая местность.


Фото: istockphoto/romrodinka

Девочку нашли по пояс в болоте


Найти пропавшую девочку удалось лишь на следующий день. Алиса находилась в 1,5 км от дома. Уставшая и испуганная девочка стояла по пояс в болоте. Медики осмотрели Алису и не нашли показаний к срочной госпитализации.

Рассказать, что произошло в силу своих особенностей девочка не смогла. Родители благодарят всех участников поисковой операции за то, что успели спасти ребенка.


Реакция общественности


Неравнодушные пользователи Сети после новости об обнаружении ребенка принялись поздравлять родителей девочки. Другие, напротив, поспешили обвинить в произошедшем бабушку Алисы, которая недоглядела за замкнутым ребенком.

«Девочка даже не могла закричать, если бы с ней что – то случилось, раз она не разговаривала! Куда смотрела бабушка?» – возмущаются комментаторы.
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В Подмосковье девочка подвергалась сексуальному насилию в течение пяти лет
В МО женщина пять лет молчала, что ее дочь подвергали сексуальному насилию
11 августа 2024, 13:51

Фото: istockphoto/blinow61

Девочка подвергалась сексуальному насилию в течение пяти лет, а ее мать молчала об этом, сообщает РЕН-ТВ.
«Мать знала обо всем, но не принимала никаких мер. Более того, когда полицейские узнали о преступлениях ее супруга, она избила дочь», — сказал источник журналистов.

Все происходило в период с 2018 по 2023 год. Кошмар для девочки начался в семилетнем возрасте и продолжался до 12 лет. Малышки домогался муж ее матери, который не был ее родным отцом.

Против женщины начали уголовное производство по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мужчину также привлекли к ответственности за сексуальное насилие в отношении девочки. Стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.

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Россиянин на Пхукете захотел поплавать в бассейне на крыше и погиб
Khaosod: на Пхукете россиянин решил поплавать в бассейне на крыше и погиб
11 августа 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Cn0ra

Российский турист хотел поплавать в бассейне на крыше семиэтажного дома в Таиланде и погиб в результате падения с высоты. Как сообщает издание Khaosod, погибший Владислав С. снял жилплощадь у друга на Пхукете.
Со слов соседей, мужчина решил искупаться, в последний раз его видели у воды в купальных шортах. После его обнаружили на стройплощадке, рядом с кондоминиумом. По характеру травм, россиянин упал с высоты.

Тело погибшего отправили на вскрытие, местная власть проинформировала российское посольство для организации перевозки тела на родину.

Ранее сообщалось, что школьник из Москвы смешал азотную и серную кислоты, чтобы получить компонент для ракетного топлива. В результате инцидента подросток обжег глаза.

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Школьник в Москве обжег глаза кислотой в попытке сделать ракетное топливо
SHOT: школьника госпитализировали с ожогами глаз после попытки создать топливо
11 августа 2024, 11:51

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Московского школьника отправили в больницу с ожогами глаз после его попытки получить компонент ракетного топлива. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 16-летний подросток в домашних условиях смешал азотную и серную кислоты. Теперь у пострадавшего обожжены веки и роговицы. По словам юного химика, его папа — агроном в крестьянско-фермерском хозяйстве, он приобрел химию, чтобы разобраться с сорняками.
Оказалось, что школьник вычитал в сети, будто смесь серной и азотной кислот дает окислитель для ракетного топлива. Поместив смесь в банку, ребенок закрыл ее, но крышку вышибло бурной реакцией. Родители вызвали врачей.

Мальчик сейчас в офтальмологическом отделении. Правоохранители проводят проверку.

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#россия
#москва
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В Сербии в акциях против добычи лития участвовали до 27 тысяч человек
МВД Сербии: в протестах приняли участие 27 тысяч человек
11 августа 2024, 11:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Белграде в протестах против добычи лития приняли участие от 24 до 27 тысяч человек. Об этом проинформировали в МВД Сербии.
Отмечается, что митинг был мирным, однако после него демонстранты стали нарушать общественный порядок. По словам министра внутренних страны Ивица Дачича, всем, кто совершил преступные деяния, будут предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений и правонарушений.

Напомним, вечером 10 августа в Белграде митингующие вышли на мост и перекрыли движение на международной магистрали Будапешт — Салоники.

Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и простые граждане проводят митинг против закона об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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