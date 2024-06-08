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Под Петербургом при столкновении автобуса с «Камазом» пострадали около 10 человек

08 июня 2024, 18:38
Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

Порядка 10 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с «Камазом» на автодороге Сосновый Бор - Санкт-Петербург. Об этом информирует ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что ДТП произошло в 16:36 мск на перекрестке Красная Горка. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего и выясняют обстоятельства аварии.

Точное число пассажиров в автобусе на данный момент неизвестно. На месте ЧП находятся три машины скорой помощи.



Ранее сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края произошла авария с участием машины, которая перевозила вахтовых сотрудников. В результате ​ДТП три человека скончались.

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Подросток погиб при наезде машины на остановку в Подмосковье
Один ребёнок погиб, один пострадал при наезде авто на остановку в Подмосковье
08 июня 2024, 18:26

Фото: iStock/Motortion

В Подмосковье подросток погиб после наезда автомобиля на остановку общественного транспорта. Об этом ГУ МВД РФ по Московской области написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что трагедия произошла в субботу в районе 14:20 на автодороге Уваровка-Семёновское-Кусково. Водитель автомобиля Maserati не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта, на которой в этот момент находились два несовершеннолетних. Один из них 2011 года рождения погиб, второй 2014 года был экстренно госпитализирован.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят мероприятия, необходимые для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведённой проверки будет принято решение в порядке, установленном законодательством России.

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#мвд московской области
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Украинский военный пытался наброситься с ножом на девушку в Киевской области
08 июня 2024, 18:12

Фото: iStock/BrianAJackson

Украинский военный напал на девушку с ножом в Киевской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что инцидент произошел на АЗС. Нетрезвый мужчина в военной форме громко слушал музыку на заправке. Девушка-кассир сделала ему замечание, после чего агрессор достал нож и начал угрожать ей.

Согласно данным источника, правоохранительные органы отказались объявлять дебошира в розыск, утверждая, что военнослужащего спровоцировали. Наказание мужчине удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в курском магазине посетитель сломал нос продавщице за то, что она не знала, где находится Монголия.

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#расследование
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионера в парке «Кусково»
В Москве суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионера, защищавшего внучек
08 июня 2024, 17:07

Фото: iStock/artisteer

Перовский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве пенсионера, заступившегося за своих внучек в парке «Кусково». Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.
Отмечается, что постановлением суда было удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Штольца до 4 августа.

В суде подчеркнули, что ему уже предъявлено официальное обвинение по статье Уголовного кодекса РФ об убийстве.

Трагедия произошла 6 июня. Две девочки кидали камешки в озеро в лесопарке «Кусково». К ним подошёл мужчина и в грубой форме сделал замечание. 58-летний дедушка девочек подошёл к неизвестному, чтобы выяснить, что случилось. Однако преступник не стал разговаривать, а, достав нож, ударил мужчину. После этого он скрылся с места вместе со своей спутницей и собакой.

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СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
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#арест
#убийство
#москва
#парк
#пенсионер
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СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
08 июня 2024, 12:41

Фото: iStock/blinow61

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова. Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что в октябре 1991 года в процессе возникшей ссоры обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым, Валерий Шляфман при попытке застрелить Малахова смертельно ранил певца Игоря Талькова. По данным следствия, в 1992 году Шляфман, который скрывался в Израиле, был заочно привлечен правоохранительными органами в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.

В 2021 году расследование дела возобновили. Представители СК РФ на основе собранных доказательств выявили причастность Шляфмана к совершению умышленных преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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#наказание
#ранение
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СК РФ возбудил уголовные дела в отношении 25 иноагентов
Роскомнадзор: уголовные дела возбуждены против 25 иноагентов из-за маркировки
08 июня 2024, 12:32

Фото: сайт СК РФ

Уголовные дела возбуждены в отношении 25 иноагентов, нарушивших требования о маркировке материалов. Об этом пресс-служба Роскомнадзора сообщила в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ-2024.
Отмечается, что ведомство передало в Следственный комитет России информацию о 45 иноагентах, регулярно игнорирующих требования о маркировке своих материалов. В результате проведённой проверки уголовные дела были возбуждены в отношении 25 из них.

В настоящее время реестр иноагентов Минюста РФ состоит из 606 пунктов. В них числятся 428 физических лиц, 92 юридических лица, 52 ресурса и 34 объединения без образования юридических лиц.

Все они по законодательству РФ должны маркировать все свои материалы, в том числе и публикуемые в интернете.

В текущем году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие такой маркировке, в результате чего суды назначили иноагентам штрафы на общую сумму более 7,1 миллиона рублей.

Если же нарушения носят систематический характер, информация передаётся в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

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#роскомнадзор
#следственный комитет
#уголовное дело
#иноагенты
#маркировка
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Суд в Кемерове арестовал директора компании, выпустившей в рейс неисправный трамвай
08 июня 2024, 10:24

Фото: iStock/Zolnierek

Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу директора Кемеровской электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами. В результате этого произошла авария, в которой погиб человек. Об этом пишет ТАСС.
Примечательно, что директор компании Мальцев Павел признал свою вину. Под стражей обвиняемый будет находиться в течение двух месяцев.

Однако давать показания по предъявленным обвинениям Мальцев отказался.

Ранее Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу мастера электротранспортной компании.

Напомним, 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате аварии погиб человек.

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#суд
#дтп
#дороги
#кемерово
#шоссе
#аварии
#человек
#компании
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В Харькове произошел сильный пожар
08 июня 2024, 09:12

Фото: iStock/sarawutk

В Харькове возникло крупное возгорание. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время о прилётах не сообщалось. Также остается неизвестным, на каком именно объекте произошел пожар. Данные о возможных пострадавших также остаются неизвестными.

Уточняется, что подтверждения от официальных источников еще не поступало. К месту происшествия направлены сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы. Возгорание случилось в здании в Каширском проезде. Огонь охватил 110 квадратных метров.

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Суд в Кемерове арестовал мастера компании за выпуск неисправного трамвая на линию
08 июня 2024, 09:05

Фото: iStock/Thomasaf

Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу мастера Кемеровской электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами. В результате этого произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что срок нахождения под стражей составит два месяца. В настоящее время количество пострадавших из-за ДТП возросло до 146 человек.

Согласно информации источника, в процессе заседания обвиняемый Хакимов Тимур свою вину не признавал. По его словам, осмотр трамвая проводил слесарь.

Напомним, 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате аварии погиб человек.

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Стало известно, какое еще наказание грозит арестованному замминистра обороны Иванову
#дтп
#дороги
#кемерово
#шоссе
#аварии
#наказание
#человек
#компании
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Стало известно, какое еще наказание грозит арестованному замминистра обороны Иванову
Адвокат Гривцов: замминистру обороны Иванову грозит штраф до ₽500 млн
08 июня 2024, 08:57

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Андрей Гривцов заявил, что бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову помимо тюремного заключения может грозить штраф до 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По словам адвоката, статья, которая вменяется Иванову, предусматривает не только лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, но и штраф. Примечательно, что его сумма может достичь 70-кратного размера взятки.

Гривцов заключил, что максимальный размер штрафа, согласно УК РФ, не может превышать 500 миллионов рублей.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
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