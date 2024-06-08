Под Петербургом при столкновении автобуса с «Камазом» пострадали около 10 человек

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Порядка 10 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с «Камазом» на автодороге Сосновый Бор - Санкт-Петербург. Об этом информирует ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что ДТП произошло в 16:36 мск на перекрестке Красная Горка. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего и выясняют обстоятельства аварии.
Точное число пассажиров в автобусе на данный момент неизвестно. На месте ЧП находятся три машины скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края произошла авария с участием машины, которая перевозила вахтовых сотрудников. В результате ДТП три человека скончались.
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Точное число пассажиров в автобусе на данный момент неизвестно. На месте ЧП находятся три машины скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края произошла авария с участием машины, которая перевозила вахтовых сотрудников. В результате ДТП три человека скончались.
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Екатерина Коршунова