Рекордсмена по скоростному похудению нашли мёртвым с пробитой головой в Дагестане

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В Дагестане рекордсмена по скоростному похудению Багаму Айгубова нашли мёртвым с пробитой головой. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что накануне 70-летний Айгубов находился в прекрасном состоянии и не жаловался на здоровье. Он отошёл кормить лошадей, после чего вернулся домой, но вспомнил, что забыл телефон у родственников. Больше пенсионера живым не видели.
Тело было найдено утром в субботу около реки. Родственники пенсионера уверяют, что это было убийство, поскольку рядом с местом обнаружения тела не было острых торчащих предметов или камней, об которые можно было случайно пробить голову.
В 2021 году стоматолог по профессии Айгубов побил мировой рекорд, сбросив почти шесть килограммов за два часа.
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Тело было найдено утром в субботу около реки. Родственники пенсионера уверяют, что это было убийство, поскольку рядом с местом обнаружения тела не было острых торчащих предметов или камней, об которые можно было случайно пробить голову.
В 2021 году стоматолог по профессии Айгубов побил мировой рекорд, сбросив почти шесть килограммов за два часа.
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Анастасия Чинкова