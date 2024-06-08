Подросток погиб при наезде машины на остановку в Подмосковье

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В Подмосковье подросток погиб после наезда автомобиля на остановку общественного транспорта. Об этом ГУ МВД РФ по Московской области написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что трагедия произошла в субботу в районе 14:20 на автодороге Уваровка-Семёновское-Кусково. Водитель автомобиля Maserati не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта, на которой в этот момент находились два несовершеннолетних. Один из них 2011 года рождения погиб, второй 2014 года был экстренно госпитализирован.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят мероприятия, необходимые для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведённой проверки будет принято решение в порядке, установленном законодательством России.
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