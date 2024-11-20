Двое жителей Подмосковья вымогали у мужчины миллион в расплату за кредит

Видео: пресс-служба МВД РФ
Подмосковные полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в вымогательстве с применением насилия, сообщает пресс-служба подмосковного Главного управления МВД.
«По данным полиции, потерпевший является вкладчиком инвестиционной компании. Злоумышленники потребовали у него миллион рублей и автомобиль под предлогом того, что на одного из них из-за потерпевшего якобы были оформлены кредиты. В случае отказа вымогатели угрожали мужчине расправой», — говорится в сообщении.Злоумышленников удалось задержать во время передачи части денег. Против задержанных завели уголовное дело по статье «Вымогательство крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».
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