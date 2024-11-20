В США бывший школьник добился тюремного срока для учительницы за интимную связь

Фото: iStock/OlFedv
Бывший школьник добился в США тюремного срока для учительницы, обвинив ее в сексуальной связи восьмилетней давности в американском штате Мэриленд. Об этом информирует местное отделение телеканала NBC News.
По словам мужчины, за 8 лет до этого, когда он учился в восьмом классе в Мэриленде, его 22-летняя на тот момент преподавательница вступила с ним в интимную связь. Потерпевшему на тот момент было 14 лет, он сообщил о нескольких эпизодах сексуального характера, случавшихся в течение нескольких месяцев в классе и дома у подростка.
Согласно информации телеканала, в образовательном учреждении обвиняемая проработала чуть более двух лет. После признания вины 32-летнюю Мелиссу Кертис приговорили к году тюрьмы и пяти годам под надзором после освобождения. Уточняется, что еще 25 лет она должна будет регистрироваться как секс-преступник.
Читайте также:
ФСБ задержала гражданина ФРГ, прибывшего для теракта на объекте ТЭК
Американка соблазнила ученика, затем просила директора школы не выдавать ее
На Урале проверят инцидент с видео голой пятиклассницы
Екатерина Коршунова