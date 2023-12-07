Стало известно, из-за чего школьница убила свою одноклассницу в Брянске

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Конфликт между Алиной, стрелявшей в брянской гимназии, и её одноклассницей Марией завязался из-за мальчика, которого девочки не могли поделить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что восьмиклассница с охотничьим ружьём своего отца целенаправленно шла убивать свою одноклассницу. Остальные ученики были ранены случайно.
Выяснилось, что между одноклассницами был продолжительный конфликт. Они никак не могли поделить между собой мальчика, который в результате стрельбы также получил ранения. В настоящее время он находится в больнице.
Также стало известно, что у Алины была сестра-близнец Даша, которая в момент стрельбы находилась в том же классе. По предварительным данным, она не знала о готовящейся стрельбе своей сестры. Даша не пострадала.
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Выяснилось, что между одноклассницами был продолжительный конфликт. Они никак не могли поделить между собой мальчика, который в результате стрельбы также получил ранения. В настоящее время он находится в больнице.
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Анастасия Чинкова