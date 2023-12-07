В Госдуме показали оружие, из которого стреляла школьница в Брянске

Фото: iStock/IndiaUniform
Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографию оружия, из которого стреляла восьмиклассница в брянской школе.
Предполагается, что девочка принесла в школу охотничье ружьё «Бекас-3», которое принадлежит её отцу. Чтобы незаметно пронести оружие, она спрятала его в тубусе.
Также ранее стало известно, что в результате стрельбы погибла одна одноклассница стрелявшей, четыре человека получили ранения. Сама восьмиклассница покончила с собой.
Напомним, что в четверг утром ученица 8 класса гимназии №5 в Брянске устроила стрельбу. Сообщение о ЧП в учебном заведении поступило в 9:15. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления и выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Здание гимназии оцеплено, все ученики и работники были экстренно эвакуированы.
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Также ранее стало известно, что в результате стрельбы погибла одна одноклассница стрелявшей, четыре человека получили ранения. Сама восьмиклассница покончила с собой.
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Анастасия Чинкова