Двойное преступление: неизвестные отобрали у курьера сумку, в которой находились украденные 1,5 млн рублей
В Москве парни отобрали у курьера сумку с украденными деньгами
В Москве двое парней отобрали у курьера сумку, в которой находилось порядка 1,5 миллиона рублей. Но выяснилось, что потерпевший до этого украл эти деньги у пенсионера.
Отмечается, что полицейские оперативно задержали двух парней, укравших у доставщика сумку. Однако только в отделе они узнали, что потерпевший сам украл эти деньги. В момент нападения неизвестных, он возвращался с «добычей» домой, сообщает Telegram-канал SHOT.
В результате было возбуждено два уголовных дела: в отношении двух напавших парней и обокравшего пенсионера курьера.
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