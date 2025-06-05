Двойное преступление: неизвестные отобрали у курьера сумку, в которой находились украденные 1,5 млн рублей

05 июня 2025, 19:01

В Москве парни отобрали у курьера сумку с украденными деньгами

Фото: iStock/Anton Novikov

В Москве двое парней отобрали у курьера сумку, в которой находилось порядка 1,5 миллиона рублей. Но выяснилось, что потерпевший до этого украл эти деньги у пенсионера.