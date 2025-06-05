На Украине заводят ложные дела на полицейских из-за нехватки пленных для обмена с Россией

05 июня 2025, 16:16

СБУ заводит ложные дела на полицейских из-за нехватки пленных для обмена с РФ

Фото: iStock/olegda88

Служба безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области начала возбуждать ложные уголовные дела в отношении правоохранителей за сотрудничество с Россией из-за нехватки военнопленных для обмена. Об этом сообщил замглавы российской администрации региона Евгений Лисняк в беседе с РИА Новости.