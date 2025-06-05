На Украине заводят ложные дела на полицейских из-за нехватки пленных для обмена с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области начала возбуждать ложные уголовные дела в отношении правоохранителей за сотрудничество с Россией из-за нехватки военнопленных для обмена. Об этом сообщил замглавы российской администрации региона Евгений Лисняк в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что спецслужба разыскивает полицейских, негативно относящихся к действиям властей Украины. СБУ опасается, что сотрудники нацполиции Харьковской области начнут активно переходить на сторону России, а регион будет освобождён ВС РФ.
Лисняк подчеркнул, что из-за нехватки военнопленных украинские власти присваивают соответствующий статус лицам, которые были осуждены по сфабрикованным политическим обвинениям.
Также политик добавил, что один из агентов СБУ был внедрён в харьковскую полицию с целью написания доносов на коллег, в которых он обвиняет их в связях с Россией. После этого таких полицейских задерживают и увозят в неизвестном направлении. В случае их возвращения, никто не узнаёт о случившемся, поскольку они молчат, опасаясь увольнения или отправки на фронт.
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