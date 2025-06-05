«Жирная мразь»: стало известно, как наказали экс-депутата, избившего женщину на глазах у ребенка
Бывшему зампреду Законодательного собрания Кировской области, который избил женщину на глазах у её ребёнка и обозвал её «жирной мразью», избрали меру пресечения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Решением суда Владиславу Гукасову выдвинули запрет определённых действий. Теперь ему нельзя покидать пределы жилья по месту проживания.
Напомним, что в начале июня Гукасов вступил в конфликт с женщиной на дороге в Кирове. 29-летняя Анастасия ехала на своём автомобиле с маленькой дочкой. Чиновнику показалась, что она подрезала его. Он выскочил на проезжую часть и начал ударять по кузову машины женщины, обозвал её «жирной мразью», а после нанёс несколько ударов по голове.
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