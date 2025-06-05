«Жирная мразь»: стало известно, как наказали экс-депутата, избившего женщину на глазах у ребенка

05 июня 2025, 18:47

Суд вынес приговор экс-депутату, избившему женщину на глазах у ребёнка

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшему зампреду Законодательного собрания Кировской области, который избил женщину на глазах у её ребёнка и обозвал её «жирной мразью», избрали меру пресечения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.