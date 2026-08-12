Двойное убийство 18-летней давности раскрыли на Урале

12 августа 2026, 14:48

Двух жителей Свердловской области осудили за убийства в 2008 году

Фото: iStock/Rawf8

Суд в Свердловской области вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в двойном убийстве, совершенном 18 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.