Двойное убийство 18-летней давности раскрыли на Урале
Суд в Свердловской области вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в двойном убийстве, совершенном 18 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
По материалам дела, все произошло в январе 2008 года в Артемовске. Трое злоумышленников расправились с человеком в кафе «Уралочка». Вскоре один из них решил добровольно прийти в полицию и дать показания.
Чтобы не допустить этого, один из подсудимых вовлек второго в новое преступление. Он выстрелил в собиравшегося сдать их приятеля из дробового ружья, а затем сообщник вывез тело свидетеля в село Мостовское и сжег его.
В итоге одного из фигурантов приговорили к 17 годам колонии строгого режима, второго — к 16 годам со штрафом в размере трех миллионов рублей.
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