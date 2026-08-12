Достижения.рф

Двойное убийство 18-летней давности раскрыли на Урале

Двух жителей Свердловской области осудили за убийства в 2008 году
Фото: iStock/Rawf8

Суд в Свердловской области вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в двойном убийстве, совершенном 18 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.



По материалам дела, все произошло в январе 2008 года в Артемовске. Трое злоумышленников расправились с человеком в кафе «Уралочка». Вскоре один из них решил добровольно прийти в полицию и дать показания.

Чтобы не допустить этого, один из подсудимых вовлек второго в новое преступление. Он выстрелил в собиравшегося сдать их приятеля из дробового ружья, а затем сообщник вывез тело свидетеля в село Мостовское и сжег его.

В итоге одного из фигурантов приговорили к 17 годам колонии строгого режима, второго — к 16 годам со штрафом в размере трех миллионов рублей.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0