Двое мужчин домогались туристки на улице и выстрелили ей в грудь
В Лиссабоне неизвестные домогались туристки из Швейцарии и открыли по ней огонь. Об этом сообщает местный портал Portugal Resident.
Инцидент произошел в районе Байша. К 41-летней европейке подошли и начали приставать двое мужчин, промышляющих торговлей поддельными наркотиками. Когда женщина сказала, что вызовет полицию, злоумышленники выстрелили ей в грудь.
Пострадавшая упала на землю, однако сотрудники скорой оперативно оказали ей помощь на месте и доставили в больницу. Там врачи заверили, что ранения не представляют угрозы для жизни.
Ранее сообщалось, что ревнивая турчанка обвинила российскую туристку в попытке увести мужа и избила ее. В результате девушке потребовалась медицинская помощь.
Читайте также: