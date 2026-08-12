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Двое мужчин домогались туристки на улице и выстрелили ей в грудь

В Лиссабоне двое мужчин домогались туристки из Швейцарии и выстрелили ей в грудь
Фото: iStock/Oscar Martin

В Лиссабоне неизвестные домогались туристки из Швейцарии и открыли по ней огонь. Об этом сообщает местный портал Portugal Resident.



Инцидент произошел в районе Байша. К 41-летней европейке подошли и начали приставать двое мужчин, промышляющих торговлей поддельными наркотиками. Когда женщина сказала, что вызовет полицию, злоумышленники выстрелили ей в грудь.

Пострадавшая упала на землю, однако сотрудники скорой оперативно оказали ей помощь на месте и доставили в больницу. Там врачи заверили, что ранения не представляют угрозы для жизни.

Ранее сообщалось, что ревнивая турчанка обвинила российскую туристку в попытке увести мужа и избила ее. В результате девушке потребовалась медицинская помощь.

Лидия Пономарева

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