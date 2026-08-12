Двое мужчин домогались туристки на улице и выстрелили ей в грудь

12 августа 2026, 14:32

В Лиссабоне двое мужчин домогались туристки из Швейцарии и выстрелили ей в грудь

Фото: iStock/Oscar Martin

В Лиссабоне неизвестные домогались туристки из Швейцарии и открыли по ней огонь. Об этом сообщает местный портал Portugal Resident.