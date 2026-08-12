Командир воздушного судна управлял им под наркотиками и чуть не устроил трагедию

12 августа 2026, 14:35

Times of India: пилот под веществами чуть не разбил пассажирский авиалайнер

Фото: istockphoto/ViktorCap

4 августа широкофюзеляжный самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Таиланда в индийскую столицу, оказался в аварийной ситуации из-за неадекватного состояния командира экипажа. Как установило последующее разбирательство, пилот находился под воздействием марихуаны, пишет The Times of India.