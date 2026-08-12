Командир воздушного судна управлял им под наркотиками и чуть не устроил трагедию
4 августа широкофюзеляжный самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Таиланда в индийскую столицу, оказался в аварийной ситуации из-за неадекватного состояния командира экипажа. Как установило последующее разбирательство, пилот находился под воздействием марихуаны, пишет The Times of India.
В ходе полета командир внезапно потерял способность управлять воздушным судном, его поведение потребовало экстренного вмешательства бортпроводников. Лайнер перешел в неуправляемое резкое снижение, в результате чего пострадали 20 пассажиров и четверо членов экипажа. После приземления 17 человек доставили в медицинские учреждения.
Изначально перевозчик объяснил случившееся попаданием в зону турбулентности, однако результаты токсикологической проверки опровергли эту версию. Тест подтвердил наличие наркотических веществ в организме командира.
Решающую роль в предотвращении катастрофы сыграл второй пилот, который оперативно взял штурвал на себя и успешно выполнил посадку в аэропорту Нью-Дели. В настоящее время по факту происшествия проводится официальное расследование.
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