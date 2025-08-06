«Двойной перелом»: Закончена экспертиза травм бизнесмена, пострадавшего от Фёдора Смолова
Российский футболист Фёдор Смолов 28 мая попытался познакомиться с одной из посетительниц московского кафе на Большой Никитской улице. По информации «МК», на отказ девушки спортсмен начал отпускать громкие шутки в её адрес, что вызвало недовольство двух бизнесменов, сидящих за соседним столиком.
Смолов, после всех замечаний спровоцировал конфликт, предложив предпринимателям «выяснить отношения» на улице. Когда мужчины отказались, Смолов применил физическую силу.
В результате один из посетителей, 46-летний Владимир Кузьминов получил серьёзные травмы — двусторонний перелом нижней челюсти. Полиция провела проверку, изучив медицинские документы пострадавшего. Согласно заключению судмедэкспертизы, полученные повреждения классифицируются как вред здоровью средней тяжести. Это подпадает под статью 112 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до трёх лет лишения свободы.
Отмечается, что уголовное дело может быть прекращено, если стороны достигнут примирения.
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