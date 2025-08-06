«Двойной перелом»: Закончена экспертиза травм бизнесмена, пострадавшего от Фёдора Смолова

06 августа 2025, 18:44

Футболист Фёдор Смолов стал фигурантом уголовного дела после драки в московском кафе

Фёдор Смолов (Фото: Instagram* @smolovfedor_10)

Российский футболист Фёдор Смолов 28 мая попытался познакомиться с одной из посетительниц московского кафе на Большой Никитской улице. По информации «МК», на отказ девушки спортсмен начал отпускать громкие шутки в её адрес, что вызвало недовольство двух бизнесменов, сидящих за соседним столиком.