«Избежал наказания»: В Татарстане насильник надругался над девочкой и умер до суда
В Нижнекамске судья Рушан Мингазов вынес решение о прекращении уголовного дела, связанного с насилием над несовершеннолетней. Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел.
Подробности расследования и судебного разбирательства не разглашаются в целях защиты потерпевшей, которой на момент преступления не исполнилось 18 лет. Известно, что подозреваемый был задержан после совершения преступления, а уголовное дело передано в суд в конце февраля 2025 года.
Первое заседание прошло в закрытом режиме, что связано с возрастом пострадавшей. Однако дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого — он скончался до начала рассмотрения материалов в суде.
Ранее сообщалось о жутком инциденте в Крыму, где украинец держал россиянку в грязной лачуге и постоянно насиловал, заявляя, что та его жена.
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