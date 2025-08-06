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«Превратили в решето»: В лесу на юго-востоке Москвы нашли тело зарезанного мужчины

Столичный СК проводит проверку после обнаружения в лесу тела мужчины с ножевыми ранениями
Фото: Istock/FelixRenaud

В Москве в лесопарке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Подробности сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.



6 августа в лесопарковой зоне на юго-востоке Москвы было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту Люблинский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку.

На месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Столичная прокуратура взяла на контроль ход проверки и установление всех деталей инцидента. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления данных.

Ранее сообщалось об инциденте в Подмосковье, где несовершеннолетнего мальчика похитили ради выкупа в 12 тысяч рублей.

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Ольга Щелокова

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