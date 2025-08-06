BBC: тело мужчины, пропавшего 28 лет назад, найдено в тающем леднике Пакистана

06 августа 2025, 18:11

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В отдаленном горном регионе Кохистан Пакистана обнаружено прекрасно сохранившееся тело мужчины, пропавшего без вести в 1997 году. Об этом сообщает телеканал BBC.