BBC: тело мужчины, пропавшего 28 лет назад, найдено в тающем леднике Пакистана
В отдаленном горном регионе Кохистан Пакистана обнаружено прекрасно сохранившееся тело мужчины, пропавшего без вести в 1997 году. Об этом сообщает телеканал BBC.
Уточняется, что тело обнаружил пастух в Долине Леди на востоке страны. При погибшем мужчине сохранилось удостоверение личности с именем Насируддин. Одежда и внешний вид остались практически нетронутыми благодаря многолетнему нахождению во льдах.
Согласно расследованию полиции, в июне 1997 года Насируддин и его брат Катируддин покинули дом из-за семейного конфликта. Во время снежной бури Насируддин провалился в ледниковую трещину. Поиски, организованные братом, не увенчались успехом.
Как отмечает BBC, из-за ускоренного таяния ледников в регионе (сокращение снежного покрова и воздействие солнечных лучей) удалось обнаружить тело погибшего Насируддина.
Недавно американский канал NBC News опубликовал новость о том, что в штате Колорадо владелица похоронного бюро Return to Nature Кэри Холлфорд вместо кремированных останков подсовывала родственникам усопших сухой бетон.
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