Дворник изнасиловал гулявшую в парке российскую школьницу

Фото: iStock/Vital Hil

В Татарстане задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницы. Об этом республиканское управление Следственного комитета России сообщило в своём Telegram-канале.



По данным следствия, 11-летняя школьница 1 сентября отправилась на прогулку в сельский парк, где работал дворником обвиняемый. Он схватил ребёнка и совершил в отношении неё действия сексуального характера.

Полицейские оперативно задержали мужчину. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и выявлению возможных дополнительных случаев преступной деятельности.

Анастасия Чинкова

