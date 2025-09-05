Мужчина с разбитым сердцем украл куклу в секс-шопе и хотел занять денег у продавцов
В Новосибирске 60‑летний водитель маршрутки был доставлен в отделение полиции после кражи секс‑куклы в магазине для взрослых — затем он вернулся и попросил у продавцов взаймы 40 рублей, сообщает Telegram‑канал Mash Siberia.
По данным канала, мужчина пришёл в магазин после неудачной попытки добиться расположения кондукторши, которая ему отказала. Взяв коробку с куклой, он не успел уехать — ему не хватило 40 рублей на проезд. Сумма ущерба оценена в 3 420 рублей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трое злоумышленников ворвались в секс‑шоп и похитили три резиновые куклы.
