Мужчина с разбитым сердцем украл куклу в секс-шопе и хотел занять денег у продавцов

05 сентября 2025, 12:34

Мужчина стащил куклу из секс-шопа в Новосибирске и хотел занять ₽40 у продавцов

Фото: istockphoto/Phubes Juwattana

В Новосибирске 60‑летний водитель маршрутки был доставлен в отделение полиции после кражи секс‑куклы в магазине для взрослых — затем он вернулся и попросил у продавцов взаймы 40 рублей, сообщает Telegram‑канал Mash Siberia.





По данным канала, мужчина пришёл в магазин после неудачной попытки добиться расположения кондукторши, которая ему отказала. Взяв коробку с куклой, он не успел уехать — ему не хватило 40 рублей на проезд. Сумма ущерба оценена в 3 420 рублей.



Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трое злоумышленников ворвались в секс‑шоп и похитили три резиновые куклы.



Кроме того, стало известно, депутат ГД Виталий Милонов призвал запретить продавать костюмы священников и монахинь в секс-шопах.

