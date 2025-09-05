В Сочи десятилетний мальчик пережил четыре остановки сердца за 25 минут
В Сочи врачи спасли 10-летнего ребенка после четырехкратной остановки сердца. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
По его словам, школьник потерял много крови из-за ранения в шею, и был в шаге от смерти. Бригада скорой помощи немедленно прибыла на место и приняла решение о срочной госпитализации.
За жизнь маленького пациента боролись хирурги и реаниматологи. С момента вызова медиков до начала операции прошло всего 25 минут, но этого времени хватило, чтобы мальчик пережил четыре остановки сердца. Спустя несколько часов его состояние вернулось в норму. Еще через двое суток ребенок заговорил, функции мозга удалось сохранить.
Сейчас он проходит реабилитацию в общей палате. Подробности о характере ранения не раскрываются.
