Дворник нашёл на мусорке: В Москве родители два дня искали 14-летнюю дочь

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В Москве пропавшую девочку-подростка обнаружили на мусорке со следами от уколов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 14-летняя девочка ушла из дома вечером 7 апреля, после чего перестала выходить на связь. Родители искали своего ребёнка почти двое суток.
Около 10 часов утра дворник обнаружил пропавшую. Она лежала без сознания рядом с мусорными баками на улице 2-й Вольской в Некрасовке. Мужчина экстренно вызвал полицию и скорую помощь, девочку госпитализировали.
В больнице на её животе обнаружили следы от уколов.
Как сообщили знакомые семьи, в последнее время подросток начала общаться с «плохой компанией». Сейчас полиция устанавливает, кто и что вколол девочке.
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Около 10 часов утра дворник обнаружил пропавшую. Она лежала без сознания рядом с мусорными баками на улице 2-й Вольской в Некрасовке. Мужчина экстренно вызвал полицию и скорую помощь, девочку госпитализировали.
В больнице на её животе обнаружили следы от уколов.
Как сообщили знакомые семьи, в последнее время подросток начала общаться с «плохой компанией». Сейчас полиция устанавливает, кто и что вколол девочке.
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Евгения Парфентьева