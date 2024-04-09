Жителей Подмосковья предупредили о схеме обмана студентов и преподавателей

Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ
Мошенническую схему, нацеленную на получение личных данных студентов и преподавателей, начали использовать злоумышленники, об этом жителей Подмосковья предупредили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
«Студенты и люди, занятие научным трудом, получают электронные письма с приглашением на вымышленные симпозиумы, конференции и пр. Первоначально предлагается бесплатное участие, затем мошенники ставят условие оплатить проживание или трансфер. Люди также получают предложение опубликовать свою работу на сайте конференции за небольшую сумму», — говорится в сообщении.Все ссылки на оплату ведут на фишинговые сайты. Оплатив проезд или публикацию, жертва мошенников остаётся ни с чем, но главная опасность состоит в том, что злоумышленники через получают чужие личные данные, которые смогут использовать для дальнейшей криминальной деятельности.
Специалисты рекомендуют тщательно проверять информацию, полученную из такого рода писем.
Читайте также:
Россиянам рассказали первые признаки общения с мошенниками
Стало известно о мошеннике, пытающемся нажиться на трагедии в «Крокусе»
В Госдуме сообщили, как реагировать на рассылку сообщений детям с призывом к теракту
Лев Каштанов