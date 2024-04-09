Россиянин несколько месяцев сдавал сведения о ВС РФ ради визы США

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Житель Орловской области в течение четырёх месяцев отправлял данные о российских военных объектах ради получения визы США. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что украинские спецслужбы нашли мужчину через чат-боты в Telegram. Они просили присылать сведения о военных объектах, расположенных на территории Орловской области, чтобы затем использовать эти данных в своих целях.
После этого на местного жителя вышел второй куратор из СБУ, который также потребовал сведения. За это ему пообещали выплатить крупную сумму денег. Но мужчина попросил, чтобы вместо этого ему помогли переехать в США с уже готовой грин-картой.
Сотрудники управления ФСБ России по региону оперативно задержали мужчину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности России.
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После этого на местного жителя вышел второй куратор из СБУ, который также потребовал сведения. За это ему пообещали выплатить крупную сумму денег. Но мужчина попросил, чтобы вместо этого ему помогли переехать в США с уже готовой грин-картой.
Сотрудники управления ФСБ России по региону оперативно задержали мужчину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности России.
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Анастасия Чинкова