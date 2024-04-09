Раскрыты подробности смерти оперного певца Кунгурова в центре Москвы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
На теле оперного певца Евгения Кунгурова, обнаруженном ранее в Москве, не нашли признаков насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, в последнее время певец находился в состоянии депрессии. Ранее сообщалось, что у Евгения также были проблемы с пристрастием к алкоголю.
Незадолго до смерти оперный певец писал своей супруге, с которой в 2023 году они подавали заявление на расторжение брака. Однако после оно было отклонено.
Напомним, ранее тело оперного певца было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. В прошлом году Кунгурову присвоили звание «Заслуженный артист России». Помимо жены, у певца осталась двое детей — восьмилетний Иван и двухлетняя Ариадна.
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Незадолго до смерти оперный певец писал своей супруге, с которой в 2023 году они подавали заявление на расторжение брака. Однако после оно было отклонено.
Напомним, ранее тело оперного певца было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. В прошлом году Кунгурову присвоили звание «Заслуженный артист России». Помимо жены, у певца осталась двое детей — восьмилетний Иван и двухлетняя Ариадна.
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Екатерина Коршунова