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Раскрыты подробности смерти оперного певца Кунгурова в центре Москвы

ТАСС: на теле певца Кунгурова не обнаружено признаков насильственной смерти
09 апреля 2024, 10:39
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На теле оперного певца Евгения Кунгурова, обнаруженном ранее в Москве, не нашли признаков насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, в последнее время певец находился в состоянии депрессии. Ранее сообщалось, что у Евгения также были проблемы с пристрастием к алкоголю.

Незадолго до смерти оперный певец писал своей супруге, с которой в 2023 году они подавали заявление на расторжение брака. Однако после оно было отклонено.



Напомним, ранее тело оперного певца было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. В прошлом году Кунгурову присвоили звание «Заслуженный артист России». Помимо жены, у певца осталась двое детей — восьмилетний Иван и двухлетняя Ариадна.

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Дворник нашёл на мусорке: В Москве родители два дня искали 14-летнюю дочь
В Москве на мусорке нашли семиклассницу без сознания со следами уколов
09 апреля 2024, 11:17

Фото: iStock/Miravision

В Москве пропавшую девочку-подростка обнаружили на мусорке со следами от уколов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 14-летняя девочка ушла из дома вечером 7 апреля, после чего перестала выходить на связь. Родители искали своего ребёнка почти двое суток.

Около 10 часов утра дворник обнаружил пропавшую. Она лежала без сознания рядом с мусорными баками на улице 2-й Вольской в Некрасовке. Мужчина экстренно вызвал полицию и скорую помощь, девочку госпитализировали.

В больнице на её животе обнаружили следы от уколов.

Как сообщили знакомые семьи, в последнее время подросток начала общаться с «плохой компанией». Сейчас полиция устанавливает, кто и что вколол девочке.

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#москва
#подросток
#полиция
#скорая помощь
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Россиянин несколько месяцев сдавал сведения о ВС РФ ради визы США
ФСБ задержала жителя Орловской области за сдачу военных объектов ради визы США
09 апреля 2024, 11:08

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Орловской области в течение четырёх месяцев отправлял данные о российских военных объектах ради получения визы США. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что украинские спецслужбы нашли мужчину через чат-боты в Telegram. Они просили присылать сведения о военных объектах, расположенных на территории Орловской области, чтобы затем использовать эти данных в своих целях.

После этого на местного жителя вышел второй куратор из СБУ, который также потребовал сведения. За это ему пообещали выплатить крупную сумму денег. Но мужчина попросил, чтобы вместо этого ему помогли переехать в США с уже готовой грин-картой.


Сотрудники управления ФСБ России по региону оперативно задержали мужчину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности России.

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Жителей Подмосковья предупредили о схеме обмана студентов и преподавателей
09 апреля 2024, 10:04

Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ

Мошенническую схему, нацеленную на получение личных данных студентов и преподавателей, начали использовать злоумышленники, об этом жителей Подмосковья предупредили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
«Студенты и люди, занятие научным трудом, получают электронные письма с приглашением на вымышленные симпозиумы, конференции и пр. Первоначально предлагается бесплатное участие, затем мошенники ставят условие оплатить проживание или трансфер. Люди также получают предложение опубликовать свою работу на сайте конференции за небольшую сумму», — говорится в сообщении.
Все ссылки на оплату ведут на фишинговые сайты. Оплатив проезд или публикацию, жертва мошенников остаётся ни с чем, но главная опасность состоит в том, что злоумышленники через получают чужие личные данные, которые смогут использовать для дальнейшей криминальной деятельности.

Специалисты рекомендуют тщательно проверять информацию, полученную из такого рода писем.

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#подмосковье
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Младенца в пластиковом контейнере нашли у гаражей в Туле
В Туле у гаражей нашли младенца в пластиковом контейнере без признаков жизни
09 апреля 2024, 09:09

Фото: iStock/globalmoments

В Туле у гаражей нашли младенца без признаков жизни в пластиковом контейнере. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Тульской области в Telegram-канале.
Отмечается, что малыша нашли на улице Сурикова. Следователи возбудили дело по факту произошедшего.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося, а также правоохранительные органы ищут мать младенца.

Ранее сообщалось, что в Москве в жилом доме на улице Паромная на лестничной клетке первого этажа обнаружен новорождённый ребенок. По данным следствия, женщина 1981 года рождения уже привлекалась к ответственности за оставление своего ребенка в опасности.

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#женщина
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Многодетная семья сгорела заживо: два ребенка из шести выжили, их спасли соседи
МЧС: Число жертв пожара в Подмосковье увеличилось до шести: четверо — дети
09 апреля 2024, 04:24

Фото: МЧС РФ

Тело четвертого ребенка обнаружили на месте пожара в Воскресенске Московской области. По предварительным данным МЧС России, их спасли соседи.
«Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России», — сказано в сообщении ведомства в Телеграм-канале.
По информации МЧС, в сгоревшем частном доме проживали восемь человек, шесть из которых — дети. Тело второго взрослого, мужчины, обнаружено без признаков жизни.

Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. На месте пожара работают 25 человек и восемь единиц техники. Сообщается, что возгорание уже удалось ликвидировать.

Ранее стало известно, что пропавшая российская семья с детьми около года жила в лесном шалаше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
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#возгорание
#пожар
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В Подмосковье женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме
09 апреля 2024, 03:05

Фото: МЧС РФ

В Подмосковье в результате пожара погибли женщина и ребёнок. Об этом сообщает МЧС России в Телерам-канале.
Трагедия произошла в частном доме на 150 квадратных метров в Воскресенске.

«Открытое горение ликвидировано. На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники», — проинформировало ведомство.
Причины возгорания установят позже.
Ранее сообщалось, что после удара по промзоне в Часов Яре в сторону Славянска потянулись колонны «скорой помощи», который сопровождают Вооруженный силы Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#трагедия
#мчс
#женщина
#информация
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Предупредил жену: появились подробности последних минут жизни певца Евгения Кунгурова
Найденный мертвым в Москве певец Кунгуров перед смертью писал своей жене
09 апреля 2024, 02:00

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Перед смертью оперный певец Евгений Кунгуров писал своей супруге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно информации на официальном сайте судов общей юрисдикции, Ирина и Евгений подавали заявление на расторжение брака в 2023 году, но в мае и июне заявление было возвращено. Помимо этого, известно, что Кунгуров наблюдался у психиатра.

Напомним, что тело оперного певца было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. По предварительной информации, Кунгуров упал с высоты.

Помимо жены, у Кунгурова осталась двое детей — восьмилетний Иван и двухлетняя Ариадна.

До этого сообщалось, что в Курганской области пьяный мужчина утонул, упав с закрытого из-за паводка моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#певец
#заявление
#дома
#смерть
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В МЧС сообщили о снижении уровня воды на Урале на несколько сантиметров
МЧС: уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 9 см за два часа
09 апреля 2024, 01:39

Фото: istock / Wheatfield

Уровень воды реки Урал рядом с Орском за 2 часа упал на 9 сантиметров. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
«Уровень воды в реке Урал в районе Орска за 2 часа снизился на 9 см, но по-прежнему превышает опасную отметку», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что работники МЧС непрерывно мониторят ситуацию на гидропостах и дежурят в самых опасных участках. Также в министерстве отметили, что из Орска эвакуировано порядка 2,5 тысяч человек, а в пунктах временного размещения с населением работают ведомственные психологи.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Как рассказали местные жители, течь в ней была уже несколько дней. Сейчас дамбу пытаются срочно заделать. Затоплены уже несколько тысяч зданий и участков.

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#реки
#мчс
#человек
#работники
#урал
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В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном
СК: в Петербурге подростка с оружием задержали после нападения на отца с сыном
09 апреля 2024, 00:48

Фото: istock / eugenekeebler

Компания подростков напала с пистолетом на мужчину и его 18-летнего сына около станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Вооруженного участника конфликта задержали, остальных нападавших ищут. Об этом информирует СК РФ в Телеграм-канале.
«В сети Интернет размещена информация об избиении группой подростков у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге 45-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Один из нападавших, по словам очевидцев, стрелял при этом из пистолета. Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — сообщает ведомство.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе петербургского главка возбудить уголовное дело и представить доклад.

До этого сообщалось, что подозреваемый в нападении на силовиков в Подмосковье установлен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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