Дворник разбился насмерть во время спуска с крутой горки на картонке

Фото: iStock/ClaireLucia
Дворник разбился насмерть, скатившись с крутой горки на картонке в московском ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
30-летний мужчина и его друг отдыхали после работы. Он взял картонку и решил скатиться с крутой снежной горки.
Согласно информации канала, во время спуска дворник врезался головой в деревянную конструкцию набережной реки Сосенки и Хованского пруда. Уточняется, что рабочий скончался на месте.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области 14-летний подросток и мужчина погибли, катаясь на коньках. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ФСБ накрыла международную сеть мошеннических колл-центров
В Чувашии ДТП с троллейбусом унесло жизнь молодого водителя
«Прикоснулась к холодильнику – и всё»: двухлетняя девочка погибла от удара током
Согласно информации канала, во время спуска дворник врезался головой в деревянную конструкцию набережной реки Сосенки и Хованского пруда. Уточняется, что рабочий скончался на месте.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области 14-летний подросток и мужчина погибли, катаясь на коньках. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ФСБ накрыла международную сеть мошеннических колл-центров
В Чувашии ДТП с троллейбусом унесло жизнь молодого водителя
«Прикоснулась к холодильнику – и всё»: двухлетняя девочка погибла от удара током
Екатерина Коршунова