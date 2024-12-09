«Прикоснулась к холодильнику – и всё»: двухлетняя девочка погибла от удара током

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В Красноярске двухлетний ребенок погиб от удара электрическим током при попытке открыть холодильник. Следственный комитет возбудил уголовное дело для выяснения обстоятельств трагедии.
Инцидент произошел 6 декабря в квартире на улице Алеши Тимошенкова, передает Российская газета.
По предварительным данным, девочка из многодетной семьи встала на металлический радиатор возле холодильника, чтобы дотянуться до его ручки. Прикоснувшись к корпусу, она получила смертельный удар током.
Семья погибшей девочки не состояла на учете в органах профилактики.
По информации следователей, причиной трагедии могло стать неправильно установленное заземление. Назначена электротехническая экспертиза для оценки состояния проводки в доме.
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По предварительным данным, девочка из многодетной семьи встала на металлический радиатор возле холодильника, чтобы дотянуться до его ручки. Прикоснувшись к корпусу, она получила смертельный удар током.
«В какой-то момент девочка решила открыть холодильник и встала ногами на прилегающий к холодильнику металлический радиатор. Прикоснувшись к корпусу холодильника, ребенок получил удар электрическим током. Прибывшие по вызову врачи констатировали ее смерть», – сообщили в СК.На момент происшествия за ребенком присматривал ее 13-летний брат.
Семья погибшей девочки не состояла на учете в органах профилактики.
По информации следователей, причиной трагедии могло стать неправильно установленное заземление. Назначена электротехническая экспертиза для оценки состояния проводки в доме.
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Мария Моисеева