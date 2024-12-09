ФСБ накрыла международную сеть мошеннических колл-центров

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Сотрудники ФСБ накрыли международную сеть мошеннических колл-центров, работавших в интересах бывшего министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что от деятельности сети пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 государствах. Согласно информации ведомства, преступные действия совершались в отношении граждан стран Европейского союза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств.
Отмечается, что прибыль от противоправной деятельности сети достигала 1 млн долларов в день. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров.
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