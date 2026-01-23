Дворники потушили снегом машину в Москве — видео

23 января 2026, 20:44

Московские дворники потушили снегом машину

Фото: istockphoto/trikolor

Столичные дворники на время превратились в огнеборцев и помогли потушить загоревшийся автомобиль. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».