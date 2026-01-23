Дворники потушили снегом машину в Москве — видео
Столичные дворники на время превратились в огнеборцев и помогли потушить загоревшийся автомобиль. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
Инцидент произошел на Садовой-Черногрязской улице, недалеко от Алексеевской глазной больницы. Судя по кадрам, водитель, пытаясь справиться с огнем, оставил открытыми капот, багажник и двери. Пламя вырывалось из салона, а над машиной поднимался густой черный дым.
Рядом оказались коммунальщики. Дворники с лопатами быстро засыпали машину снегом, а трактор дополнительно сбросил его на крышу. Вскоре прибыли сотрудники МЧС и окончательно ликвидировали возгорание.
Предварительная версия причины пожара — техническая неисправность. Незадолго до ЧП очевидцы слышали глухой хлопок.
Читайте также: