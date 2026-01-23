Пытавшегося проникнуть в московский хостел иностранца задержала Росгвардия
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали мужчину, нарушавшего общественный порядок в хостеле на востоке столицы.
Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал «тревога» с охраняемого объекта на Черницынском проезде и оперативно прибыли на место. Там они задержали 37-летнего иностранного гражданина, который, по словам администратора, пытался пройти через турникет на территорию гостиницы, вступил в конфликт с персоналом, громко выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в пресс-службе ведомства. Правоохранители разбираются в деталях происшествия.
