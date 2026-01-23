Финский пенсионер жил десятилетиями в подвале
Daily Mail: 80-летний финский пенсионер прожил десятилетия в подвале
В северной части Хельсинки полиция обнаружила 80-летнего мужчину, который, по предварительной версии, мог провести десятки лет в подвальном помещении без окон, туалета и возможности готовить еду или соблюдать гигиену. Об этом 23 января сообщила газета Daily Mail.
Потерпевшего нашли в понедельник, 19 января, во время обыска виллы в одном из жилых районов города. Как отмечают правоохранители, он находился в подвальной комнате без доступа к санитарным условиям, был в плохом физическом состоянии и нуждался в срочной помощи. При этом в полиции уточняют, что формально пенсионер не числился задержанным.
«Сейчас мы выясняем, была ли у него возможность покинуть комнату или же он такой возможности не имел», — сказал инспектор полиции Яри Коркалайнен.
По делу задержали супружескую пару и их родственника примерно 60 лет. По данным издания, вилла принадлежит одному из мужчин. Позднее всех троих отпустили, однако они остаются подозреваемыми.
В полиции также сообщили, что найденный человек не состоит в родстве с фигурантами, хотя все четверо знакомы. Все участники дела являются зарегистрированными по этому адресу, но, по версии следствия, постоянно там не проживали.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают, сколько времени мужчина мог провести в подвале, и проверяют возможные составы преступлений, включая незаконное лишение свободы и жестокое обращение.