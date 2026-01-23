Финский пенсионер жил десятилетиями в подвале

23 января 2026, 20:31

Daily Mail: 80-летний финский пенсионер прожил десятилетия в подвале

Фото: istockphoto/Lev Karavanov

В северной части Хельсинки полиция обнаружила 80-летнего мужчину, который, по предварительной версии, мог провести десятки лет в подвальном помещении без окон, туалета и возможности готовить еду или соблюдать гигиену. Об этом 23 января сообщила газета Daily Mail.





Потерпевшего нашли в понедельник, 19 января, во время обыска виллы в одном из жилых районов города. Как отмечают правоохранители, он находился в подвальной комнате без доступа к санитарным условиям, был в плохом физическом состоянии и нуждался в срочной помощи. При этом в полиции уточняют, что формально пенсионер не числился задержанным.





«Сейчас мы выясняем, была ли у него возможность покинуть комнату или же он такой возможности не имел», — сказал инспектор полиции Яри Коркалайнен.